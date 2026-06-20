Terpel Sunex es una de las filiales de Terpel especializada en el diseño, desarrollo y construcción de soluciones de energía solar. La compañía forma parte de la estrategia de la organización para consolidarse hacia 2035 como una empresa energética integral, con presencia en movilidad eléctrica, combustibles, tiendas de conveniencia y soluciones energéticas.
En conversación con Valora Analitik, Mauricio Ocampo, CEO de la empresa, abordó las principales apuestas de la compañía para los próximos años, los avances en materia de energía solar y las oportunidades que identifica en el mercado colombiano. El directivo también se refirió al papel que podría desempeñar el almacenamiento de energía, un segmento que gana relevancia a medida que aumenta la participación de las fuentes renovables.
¿Han adelantado proyectos de almacenamiento en Colombia?
En este 2026 estamos viendo que se ha disparado el interés por esto y estamos analizando un portafolio grande de proyectos de almacenamiento que responde a este problema de disponibilidad y de precio que estamos viviendo. A esta expectativa de sequía, que va a influenciar la disponibilidad y la continuidad operacional de la industria. Esperamos a fin de este año (2026) estar construyendo el proyecto de batería, de almacenamiento más grande del país.
Es algo que ya está avanzando y estamos confiando en el desarrollo del país, porque está madurando a una velocidad realmente acelerada, y eso siempre es una buena señal.
¿En dónde será y de cuánto fue la inversión?
Pocos datos puedo dar por temas de confidencialidad en este momento. Lo que sí puedo adelantar es que es un proyecto que tiene una inversión de cerca de US$60 millones que estamos trabajando con desde el suroccidente del país y que ya va bastante avanzado.
¿Por qué es el más grande?
Por tamaño, es por la capacidad de almacenamiento de energía que va a tener, y es algo bastante importante.
¿De cuánto será el almacenamiento de energía?
Es un dato que, por el momento, no puedo compartir.
¿La inversión de US$60 millones salió de Terpel Sunex?
Sí, de la de la mano de Terpel, como un aliado país, desarrollamos los proyectos siempre como una inversión en la industria, en la empresa, y lo hacemos siempre directamente, hasta el momento, a través de capital propio.
¿A quién estará dirigido el servicio?
Es una del suroccidente que brinda, se podría quizás decir, una letra del tipo químico.
¿Es una empresa de la industria química?
Sí.
Además de la energía solar, ¿planean incursionar en otro tipo de fuentes renovables?
Terpel brinda soluciones de conveniencia, movilidad y energía, y tiene como visión ser referente a 2035 en estos tres pilares. Hoy día, la energía más rápida de desplegar e implementar es la energía solar. Si el día de mañana, se descubre otro tiempo energía y que genere un impacto positivo, claramente la vamos a analizar y evaluar el despliegue.
¿Cuáles son las zonas en las que desarrollan sus proyectos y dónde están localizados?
Terpel Sunex es una filial de Terpel, que fue hecha con otra empresa, que se llama Copec, que es chilena, de donde vengo yo. Nosotros tenemos proyectos en Chile, en desierto, la parte austral, en la Isla Grande de Chiloé, en distintos contextos, solares y de almacenamiento. En Colombia, en estos últimos cinco años, hemos desarrollado proyectos en 17 departamentos, en cuatro regiones de las cinco.
Tenemos, a nivel de transformar, más de 1.000 proyectos, y en Colombia más de 100. Hemos desarrollado grandes proyectos en la costa Caribe, Cundinamarca, Casanare, Valle del Cauca, el Eje Cafetero. Hemos desarrollado una base de proyectos bastante interesantes, donde tenemos una de las plantas solares más grandes de Colombia en el Valle del Cauca, y luego otra en autogeneración a escala más grande en Casanare, con una refinería, una que desarrollamos además en dos etapas, fue un cliente que nos contrató y luego nos volvió a contratar. Es bastante interesante el desarrollo que hemos tenido.
Además de Chile y Colombia, ¿hay otros países en los cuales desarrollen sus proyectos?
Por el momento, no. Hemos hecho algunos análisis del mercado en Panamá y Perú, pero por el momento, estamos 100 % enfocados en Chile y Colombia, y en particular, en Colombia.
¿Cuáles son las principales organizaciones a las que han desarrollado sus proyectos de autogeneración?
Por temas de confidencialidad no las podemos decir todas, pero la que más ruido tiene en lo mediático ha sido Hidrocarburos de Casanare, con quien montamos una planta de autoconsumo, de autogeneración de 2,5 megas en la primera etapa, luego una de 3,5 megas. Tenemos seis megas operando, donde tenemos un parque industrial en el Valle del Cauca. Se nos vienen otros centros comerciales en Bogotá y en el Eje Cafetero. Estamos desarrollando algo con Compensar, con quien estamos desarrollando varias sedes.
Tal vez, el mensaje más importante es que, viendo un crecimiento grande en el país, lo que estamos haciendo en este 2026 equivale a todo lo que hicimos en los otros cinco años anteriores. Eso es una señal de mercado bastante importante, porque la energía solar ya dejó de ser el ahorrar y cumplir con un estándar de sostenibilidad o indicadores, sino hacer algo más de seguridad y continuidad operacional, hacer algo más de confiabilidad y la exposición que está teniendo en la tarifa energética.
Dado todo el contexto y la crisis que estamos viviendo en este momento, con el suministro de gas, con El Niño que se viene, totalmente enfocados y viendo en la señal de mercado de que el país está evolucionando a un ritmo bastante acelerado. Estamos bastante esperanzados en el desarrollo de la energía solar y el almacenamiento en el país.
¿Ustedes están teniendo dificultades en el desarrollo de proyectos debido a la falta de expansión de la red?
Hasta el momento, no, porque estamos más enfocados en lo que es autogeneración, que es atrás del medidor, donde ya hay una capacidad asignada, y donde el uso de la energía es principalmente para autoconsumo, no para inyectar a la red. Pero sí es algo que va a empezar a ser un tema y una limitante para los proyectos en los próximos cinco años.
¿Sus proyectos están siendo frenados en materia de consulta previa, licenciamiento ambiental, compra de predios, regulaciones o dificultades de financiación?
Eso es otra ventaja del mundo de la autogeneración. Vamos y construimos una planta solar en la cubierta que ya existe, o en una parte del predio que está disponible en la empresa. No hay que hacer un arrendamiento de terreno, no hay que hacer una permisología ambiental, porque, generalmente, la industria tiene definido su uso de suelo.
Por lo tanto, no entramos en ese mundo, nos mantenemos en el rango que está bajo eso, lo que nos da una agilidad, y que justamente que no nos encontremos estas trabas en el proceso.
¿El mayor riesgo en este momento en el sistema eléctrico está en la generación o en la transmisión?
A nivel estructural, ambas tienen ciertas restricciones en este momento. Hablemos, por ejemplo, del mercado de la generación. La generación en Colombia es un mercado que fue normado y reestructurado después de los ‘blackouts’ (cortes) que tuvimos en Colombia en el 91 y 92. Es una regulación, un mercado de generación que está construido con base en desarrollar soluciones térmicas, hidroeléctricas, soluciones que tienen un factor de planta que puede funcionar constantemente, que es una lógica de generación que ya no se mantiene hoy en día.
En Colombia no están entrando más térmicas, no están entrando más hidroeléctricas, por lo tanto, la regulación y la lógica del mercado de generación tienen que modernizarse para poder reaccionar a la entrada de solar, a la entrada de almacenamiento, de ciertos proyectos de biomasa, y seguir quizás los ejemplos que estamos viendo en Chile, EE. UU., en algunos países de Europa o en Australia.
Eso es bastante importante porque nuestro mercado de generación no está hecho para proyectos solares, está más pensado en proyectos hidroeléctricos y energía térmica. Por lo tanto, es un mercado que premia ese tipo de tecnologías, y estamos viendo cada vez más solar. Eso es algo que está pendiente y que se tiene que desarrollar.
Por otra parte, el mercado de la transmisión, e incluso el de la distribución, es uno con limitantes de capacidad en este momento. Hay zonas del país donde no hay capacidad de transporte para nueva generación. Eso claramente va acortando el espacio donde se pueden empezar a montar y construir nuevos proyectos.
Además tiene una infraestructura antigua. Es una que tiene 20 años a 40 años en algunas partes del país, donde es necesaria una actualización, una repotenciación y ampliación de las redes de transmisión y distribución, que en este momento no se está haciendo. Quizá, el caso más complejo es en la costa Caribe, el caso de Air-e, donde tenemos situaciones con mala calidad de energía, no disponibilidad de transporte o incluso, lo pongo en un caso particular, sostenemos un cliente que, habiendo capacidad de transporte y distribución, Air-e la niega, sin ningún argumento viable.
¿Por qué? Porque está en este incentivo, que además es un mercado que no tiene suficiente regla ante monopolio, un incentivo también comercializador, que también es el distribuidor, está con sus propios proyectos de energía solar y está rechazando que cualquier otra empresa se conecte para dejar capacidad para sus proyectos. Eso es una práctica bastante cuestionable y que está empezando a suceder en la costa y la normativa lo permite, y eso es algo que también hay que modernizar.
¿Cuántos proyectos de autogeneración han construido desde el inicio de sus operaciones y a cuánto esperan llegar en los próximos años?
Hemos construido más de 100 proyectos, y también en una evolución constante del mercado, partimos de cada vez proyectos más pequeños a más grandes. Nuestra meta 2030 es tener 600 megas operando y en construcción, lo que equivale (en energía) a más de 400.000 hogares.
Hablemos del fenómeno de El Niño. ¿Esta será una coyuntura positiva para ustedes, ya que la fuente solar es su principal insumo?
Un fenómeno de estrés al sistema nunca es una buena noticia. Nunca es una buena noticia que hablemos de un riesgo de racionamiento, de un riesgo de ‘blackout’, de apagón. Además, llega en un pésimo momento, que estamos como un doble nudo, que es disponibilidad y precio del gas e hidroeléctrica, van a enfrentar un escenario de presión, donde estamos en una tormenta bastante curiosa, es la primera vez que sucede en el país.
Es algo que habíamos vivido, pero se tuvo la firmeza y la posibilidad de la generación a gas, térmica, y poder solventar de una u otra manera. En este momento, nos llegan El Niño, junto con el fenómeno del gas que estamos sufriendo. Pero también salen oportunidades para innovar, en cómo está la regulación habilitando nuevas tecnologías, porque el que sufre finalmente es el usuario final, el hogar, la casa, la empresa, el país.
El precio de la energía se va a disparar de una manera importante en los próximos 12 o 15 meses. A largo plazo, no es algo que se vea mejorando con la del gas. Pero a nivel de lo que es El niño, efectivamente, que el precio aumente hace cada vez más razonable y le da más sentido económico invertir en autogenerar energía solar, a implementar baterías.
Hay que buscar la manera de diversificar, de complementar la matriz; el origen de la energía es una manera de poder anclar un precio bajo y cubrirse de toda esta exposición del mercado. Es justamente a través de energía solar. Con tanta volatilidad e incertidumbre del sistema, las baterías, además, dan un complemento interesante e importante, que permite no solo ahorrar, no solo anclar el precio energético a algo bajo, sino que también va a permitir asegurar una continuidad operacional, una resiliencia.
¿Hay riesgos de racionamiento a causa de este fenómeno de El Niño?
Sí, la verdad es que sí. Nosotros vemos que a nivel macro, ya se proyectaba que el crecimiento en el consumo en Colombia era algo que venía creciendo. La disponibilidad de energía firme en el país no está aumentando, justamente, porque estamos en un contexto donde el mercado de generación no está pensando en modernizarse, en actualizarse. Ya se proyectaba desde hace un par de años atrás que habría una escasez en 2028 o 2029. Se activaron algunos mecanismos para poder prever eso, los proyectos de Colectora, algunos otros de generación que están en el proceso y facilitar los procesos de las plantas de generación ambientales.
Por lo tanto, ese era el escenario que teníamos un tiempo atrás. Ahora que tenemos en la coyuntura delgada, con el Niño puede haber un efecto de racionamiento. Sin duda, es una alta probabilidad y eso es lo que sabemos hasta ahora. Realmente, lo que tenemos hoy día es una estimación de dar un racionamiento, y tenemos que ver cómo reacciona el país. Puede que llueva mucho, llenemos los embalses y que no sea un escenario tan complejo, muchas cosas pueden suceder.
¿Algo más que desee adicionar?
Terpel Sunex es la afiliada de la organización Terpel dedicada a la energía solar. Estamos capitalizando más de 15 años de experiencia internacional, más de 1.000 proyectos entregados a nivel internacional, con el respaldo y la seriedad que es organización, la empresa privada más grande del país.
Esto nos ha permitido tener un desarrollo de eventos solares bastante importante en los últimos años. Estamos viendo en este 2026 que proyectamos que crezca agresivamente, y lo estamos complementando con algo bastante interesante que es el almacenamiento.
Junto a esos 1.000 proyectos a nivel internacional, nosotros tenemos la experiencia de más de un giga en proyectos de almacenamiento en distintas etapas, principalmente, en Chile. Lo que nos permite traer un conocimiento, saltarnos ese principio de la curva de aprendizaje y poder llegar a desarrollar proyectos de almacenamiento con la seriedad y con la experiencia de llevar desarrollado una giga atrás.
Eso es algo único en el país, es algo que estamos buscando aprovechar y desplegar, porque ya estamos comenzando. Terpel se está proyectando como el socio estratégico en energía del país, ya no solo es en movilidad, sino en energía.
¿No solo van a estar en autogeneración, sino que también estarán en almacenamiento a través de baterías en Colombia?
Correcto. Totalmente convencidos de que es un tipo de tecnología que ya alcanzó un costo de desarrollo de energía que es viable a nivel industrial, nivel macro, y tenemos una apuesta bastante grande en posicionarnos como excesos estratégicos de confiabilidad, de continuidad, de energía solar, más almacenamiento, como parte del portafolio y del ecosistema de Terpel para el país.
Además de este proyecto que tienen en el suroccidente con esta empresa química, ¿tienen otro relacionado con baterías?
Tenemos varios en una etapa avanzada, ya no puedo dar tanta información, pero tenemos varios proyectos en este momento en carpeta, más de 10, bastante avanzados, y eso es lo que estamos desarrollando en este momento.
Destacado: Tras la compra de Primax, más de 60 % del mercado de gasolineras en Colombia quedó concentrado en estas dos empresas: Terpel y Biomax
¿Más de 10 en qué zonas?
A nivel nacional.