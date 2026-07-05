Tradicional supermercado está rematando arroz, pasta y otros productos: También darán bonos de $100.000

Con el propósito de ofrecer alternativas de ahorro a comerciantes, emprendedores y hogares colombianos, la cadena mayorista Makro, recientemente adquirida por Cencosud, activó una nueva jornada de promociones en distintas categorías de consumo. La campaña estará vigente entre el 3 y el 9 de julio e incluirá descuentos en productos de despensa, congelados, bebidas, snacks y referencias para preparar comidas en casa durante la temporada futbolera.
De acuerdo con la compañía, la iniciativa contempla rebajas de hasta el 40 % en artículos de compra frecuente. Entre las categorías con mayor descuento se encuentran las pastas, el arroz y los granos, que tendrán una reducción del 40 %. También habrá un 35 % de descuento en productos congelados de McCain y un 30 % en papas y empanadas de Zenú.
La programación comercial incorpora, además, promociones en alimentos para preparar y compartir en reuniones familiares, encuentros con amigos o negocios de comida. Los clientes podrán acceder a un 20 % de descuento en pinchos y nuggets de pollo apanados de la marca Aro. Por su parte, las cervezas 3 Cordilleras tendrán una reducción del 30 % durante la vigencia de la campaña.
¿Qué otros productos tendrán promoción?
En la categoría de bebidas, Makro anunció descuentos de hasta el 30 % en referencias seleccionadas de vinos, tequilas, whiskys y cervezas. Entre las marcas participantes se encuentran los vinos Santa Rita y JP Chenet; los whiskys Old Parr y Buchanan’s; así como las cervezas Club Colombia, Stella Artois, Budweiser y Michelob.
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Las promociones en estas bebidas estarán disponibles hasta el domingo 5 de julio, según las condiciones establecidas por la compañía. Los compradores deberán tener en cuenta que las referencias participantes pueden variar de acuerdo con cada punto de venta y la disponibilidad de inventario.
Asimismo, habrá una reducción del 20 % en helados Popsy Gourmet, brownies Mama-ía, productos seleccionados de Ramo, chocolatinas Kinder y referencias de Nutella. La oferta se complementa con promociones en panes, ponqués, bebidas y otros alimentos destinados a loncheras, onces y espacios de consumo en el hogar.
Como parte de la campaña Hinchas Makro, los clientes que realicen compras iguales o superiores a $250.000 podrán registrarse para participar en sorteos semanales de televisores Hyundai de 65 pulgadas, con tecnología 4K UHD QLED y Google TV. Adicionalmente, recibirán una tarjeta de raspa y gana con la posibilidad de acceder a uno de los más de 500 bonos Makro disponibles, cada uno por un valor de $100.000.
La actividad promocional estará vigente hasta el 30 de julio. Makro recomendó consultar las condiciones de cada oferta, las referencias participantes y la disponibilidad de los productos en las tiendas, debido a que estos factores pueden variar según el punto de venta y las existencias.