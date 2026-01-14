Estados Unidos (EE. UU.) incluyó a Colombia en una nueva normativa que suspende el trámite de visas de migrantes para 75 países, como un esfuerzo para mitigar solicitudes que probablemente se conviertan en una «carga pública» posterior a su otorgamiento.
Lo anterior, tal como consta en un memorando emitido por el Departamento de Estado del país dirigido por Donald Trump y conocido este miércoles, 14 de enero; y confirmado por la Embajada de ese país en Colombia. Vale aclarar que el resto de procesos de visas siguen en pie: incluye a las de turismo, estudio y trabajo, entre otras.
En el documento también se incluyen Somalia, Rusia, Afganistán, Brasil, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Yemen y más.
Según lo conocido por Fox News se tiene previsto que la pausa comenzará el 21 de enero y continuará indefinidamente hasta que el departamento realice una reevaluación del procesamiento de visas.
«El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para considerar no elegibles a inmigrantes potenciales que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense», dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, en un comunicado.
En consecuencia, el documento reitera que “la inmigración procedente de estos 75 países se detendrá mientras el Departamento reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para evitar el ingreso de extranjeros que accedan a la asistencia social y a los beneficios públicos».
El endurecimiento de los parámetros para aceptar inmigrantes en EE. UU.
El Gobierno Trump ha avanzado decididamente en su política migratoria, reduciendo la entrada de nuevas personas, no ciudadanas, al país norteamericano.
En noviembre de 2025, el Departamento de Estado ordenó a los funcionarios consulares aplicar nuevas y amplias normas de control “en virtud de la denominada disposición de carga pública de la ley de inmigración”.
Ahora bien, ahora con esta guía que restringirá el otorgamiento de visas, se insta a los funcionarios consulares a endurecer los parámetros de aceptación y negar visas a los solicitantes que se considere que probablemente dependerán de beneficios públicos.
Por tal motivo, el Gobierno Trump estableció que se sopesará una amplia gama de factores, incluida la salud, la edad, el dominio del inglés, las finanzas e incluso la posible necesidad de atención médica a largo plazo, entre otras.
Los otros afectados
La lista completa de países incluye Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia del Norte, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.