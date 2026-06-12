Con la salida del gobierno Petro, una de las dudas clave gira en torno a lo que pudiera llegar a pasar con la transferencia pensional en Colombia para adultos mayores que se encuentran en la línea de pobreza y no lograron obtener una mesada de jubilación.
Dentro del esquema vigente de apoyos sociales, hay un bono para esta población, del orden de los $230.000, que se entrega a cerca de 500.000 colombianos.
Con la llegada del nuevo Gobierno, que se define entre De la Espriella y Cepeda, la transferencia pensional en Colombia para adultos mayores se mantiene, o al menos así lo han dejado en claro los candidatos que se volverán a enfrentar este 21 de junio.
¿Qué pasará con la transferencia pensional en Colombia a adultos mayores?
De un lado, De la Espriella asevera que va incluso a ampliar el bono pensional, elevándolo a $300.000, y advierte que los recursos los va a conseguir sin tener que presentar una nueva reforma tributaria.
Según el plan de Gobierno del candidato, los recursos se podrían conseguir al reducir sustancialmente la capacidad del Estado, al tiempo que se fijan políticas más restrictivas sobre la evasión y la corrupción.
Del lado de Iván Cepeda, la transferencia pensional en Colombia para adultos mayores va a fortalecerse, pero buscando cobijar a más ciudadanos en la línea de pobreza.
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Su meta, dice el plan de Gobierno, es elevar la cobertura actual de aproximadamente 3 millones de beneficiarios a 5 millones de adultos mayores sin pensión.