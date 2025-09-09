Tras salida de Molina del MinTIC, Gobierno nombra nueva ministra encargada

La viceministra de Transformación Digital del Ministerio de las TIC, Carina Murcia, asumirá como titular encargada de la cartera tras la renuncia de Julián Molina, la cual fue aceptada por el Gobierno.
Murcia, comunicadora social de profesión, llegó al cargo en abril de 2025. Anteriormente y por casi dos años fue directora de Apropiación de TIC.
La nueva ministra nació en Puerto Asís (Putumayo) y creció en Yacopí (Cundinamarca). También estudió una especialización en Gobierno y Gerencia en la Universidad Externado y magíster en Derechos Humanos de la Universitat Oberta de Catalunya.
La salida de Molina
Julián Molina, abogado, especialista en Contratación Estatal y magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de la Sabana, fue retirado de su cargo luego de seis meses de haber sido posesionado por el presidente, Gustavo Petro.
En su momento, se especuló que el nombramiento de Molina se hacía para asignar al partido de La U una cuota en el gabinete. Su salida se da luego de que el mandatario fracasara en lograr que el Senado eligiera a María Patricia Balanta como magistrada de la Corte Constitucional y se inclinara por Carlos Camargo.
Molina se desempeñó como gerente del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom en 2024. También fue asesor del ministerio y secretario privado de Mauricio Lizcano cuando este último era ministro de las TIC.
Antes de su salida, Molina presentó ante la Comisión VI de la Cámara de Representantes un balance de su gestión y destacó que ya había ejecutado el 85 % del presupuesto de la entidad para este año.
