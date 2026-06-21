Tras votar, Iván Cepeda dice que reconocerá los resultados pero hará “observación escrupulosa”

El candidato Iván Cepeda, luego de ejercer su voto al sur de Bogotá, aseguró que su campaña va a reconocer los resultados que sean informados.
Cepeda explicó que, en el marco de las votaciones, harán un seguimiento juicioso para verificar que los resultados correspondan a la voluntad popular.
Iván Cepeda añadió que cree en la democracia y en las instituciones encargadas de organizar las votaciones, que iniciaron a las 8:00 de la mañana de este domingo 21 de junio.
Iván Cepeda habló de los resultados de las elecciones
«Vamos a ejercer nuestro derecho a verificar los resultados del preconteo y del escrutinio. Lo decimos con talante democrático: reconoceremos los resultados, pero también vamos a ejercer una observación muy clara, escrupulosa y meticulosa del resultado», dijo Cepeda tras votar.
Más temprano, el presidente Gustavo Petro aseguró que solo reconocerá los resultados cuando la información de los escrutinios, que se informará después de las 4:00 de la tarde, sea confirmada por los jueces.
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Iván Cepeda agregó que su equipo también estará pendiente del preconteo de los votos que se haga en los mismos puestos de votación para evitar cualquier fraude.