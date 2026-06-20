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Iván Cepeda buscará importantes cambios a millones de contratos de trabajadores en Colombia

Iván Cepeda buscará que más empleaos del cuidado en casa sean reconocidos con un contrato.

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Iván Cepeda, candidato presidencial. Imagen: Campaña de Iván Cepeda
Iván Cepeda, candidato presidencial. Imagen: Campaña de Iván Cepeda

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La hoja de ruta sobre lo que sería el código sustantivo del trabajo del plan de Iván Cepeda señala, entre otros puntos clave, modificaciones sobre los contratos de millones de trabajadores.

De acuerdo con el plan de Gobierno de Cepeda, el pilar de la contratación en el país se centrará en que se mantengan las políticas aprobadas en la reforma laboral.

La reforma tributaria de Iván Cepeda
Imágenes: Campaña de Iván Cepeda y Gemini

Lo anterior supone que el gobierno de Iván Cepeda buscaría que se mantengan relaciones contractuales en las que se priorice la contratación a término indefinido, así como el reconocimiento de derechos salariales a trabajadores que hoy están informales.

De esta manera, se seguirá propendiendo por la formalización pero sin la precarización de los derechos de los trabajadores del país, incluyendo la firma de contratos entre las partes.

Otros cambios que aplicaría Iván Cepeda a los contratos de los trabajadores en Colombia

Justamente, una de las propuestas incluye la creación de un sistema estructurado para reconocer, remunerar y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado.

Este último, según el mismo plan de Gobierno de Iván Cepeda, es realizado mayoritariamente por mujeres, por lo que se estaría buscando su inclusión formal en las dinámicas económicas.

Iván Cepeda, candidato a la Presidencia. Imagen: Prensa Iván Cepeda
Iván Cepeda, candidato a la Presidencia. Imagen: Prensa Iván Cepeda

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El sector estatal, el programa de Gobierno propone una reforma a la Ley 80 de contratación pública, esto con miras a facilitar que el Estado pueda contratar de manera directa con organizaciones comunitarias y sociales.

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Tags: Elecciones presidenciales 2026, Iván Cepeda
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