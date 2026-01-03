Trump revela detalles sobre la captura a Nicolás Maduro; afirmó que EE. UU. está preparado para nuevas operaciones

Una vez concluida la operación de Estados Unidos en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, quienes ya están en camino a Nueva York para enfrentar un juicio histórico, principalmente por narcotráfico; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio sus primeras declaraciones.
En una llamada telefónica con Fox News, Trump destacó el “increíble trabajo” hecho por el equipo que lideró este movimiento militar. “Ensayaron y practicaron como nadie lo había visto”, dijo.
Reveló que Maduro le ofreció colaboración y diálogo en los días previos a este ataque. Y mencionó también: “Estamos tomando esa decisión ahora. No podemos arriesgarnos a dejar que alguien más se postule y simplemente reanude el poder donde él lo dejó”.
Relacionado: Tras captura de Maduro, esto pasaría en Venezuela: ¿Habrá elecciones? ¿Quién queda al mando?.
Así se hizo la operación para capturar a Maduro
Sobre el desarrollo de la operación, Trump detalló que se esperaron cuatro días para que el clima mejorara para adelantar el bombardeo. Según el presidente estadounidense, las acciones estaban preparadas desde Navidad, pero se dio prioridad a los ataques contra Isis.
Posterior a la Navidad había problemas de visibilidad y, al mejorar esta situación, la orden para capturar a Maduro se dio a la media noche de este viernes. Además, afirmó que no hubo resistencia.
Trump también destacó que 25.000 vidas se salvan por cada bote que ha sido atacado en el mar y consideró que más del 97 % de los barcos de narcotráfico que llegan por vía marítima se han detenido.
Podrían darse nuevas operaciones
“Estamos preparados para una segunda ola de ataques”, dijo el presidente Trump, al tiempo que consideró que: “Es hora de tomar decisiones sobre el siguiente liderazgo de Venezuela”.
En relación con otros miembros del Chavismo y el Madurismo, Trump afirmó que “si se quedan o permanecen leales a Maduro tendrán el mismo futuro. Yo no veo tanta lealtad. Hay gente ondeando banderas en la calle, su futuro será muy malo si permanecen leales”.
Siga las noticias sobre la captura de Nicolás Maduro en este enlace.
—