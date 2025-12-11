Trump advierte que operaciones terrestres en Venezuela comenzarán “muy pronto”

Venezuela sigue en el radar de Donald Trump. Apenas un día después de que el presidente de Estados Unidos informara que las fuerzas de su país incautaron un buque petrolero frente a costas de Venezuela, volvió a referirse al país vecino.
Esta vez volvió a referirse a la posibilidad de un ataque por tierra a Venezuela, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Un periodista le preguntó a Trump si, tras la incautación del buque, la campaña contra Venezuela seguíasiendo solo sobre drogas, o si ahora también es una compaña sobre petróleo.
Vale recordar que al anunciar la operación contra el barco el mandatario estadounidense, “acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande. El más grande jamás incautado, en realidad”.
Advertencia de Trump sobre operaciones terrestres en Venezuela
El presidente de Estados Unidos contestó al reportero que la operación contra el país latinoamericano “se trata de muchas cosas, pero una de las cosas de las que se trata es del hecho de que ellos han permitido que millones de personas entren a nuestro país desde sus prisiones, desde pandillas, desde traficantes de drogas y desde instituciones mentales, probablemente, proporcionalmente más que cualquier otro. Vinieron de muchos países. Estamos sacándolos”.
Y continuó: “Nos han tratado mal, y supongo que ahora nosotros no los estamos tratando tan bien. Si miras el tráfico de drogas, el tráfico de drogas por mar ha bajado 92 %. Y nadie puede averiguar quién es el 8 %, porque no tengo idea. Cualquiera que se involucre en eso ahora mismo no le está yendo bien. Y vamos a empezar eso en tierra, también. Va a empezar en tierra muy pronto”.
A manera de recuento, Trump afirmó que “tuvimos 11.888 asesinos que entraron a nuestro país. Muchos de ellos son de Venezuela. Tuvimos miles del Tren de Aragua que entraron, que dicen que es la pandilla más violenta. Dicen que es la pandilla más violenta. Eso sale de las prisiones de Venezuela”.