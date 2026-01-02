¿Última temporada de LeBron James?: El mercado de la NBA 2026 lleno de sorpresas y contratos millonarios

La NBA empieza 2026 con uno de los escenarios más tensos y determinantes de los últimos años. El futuro de LeBron James, recién cumplidos los 41 años, es el punto central del mercado. El jugador de Lo Lakers termina contrato en junio y, según reportes de prensa en Estados Unidos, aún no tiene definida su continuidad.
El cuatro veces campeón registra esta temporada 20,5 puntos por partido, sus cifras anotadoras más bajas, además de 5 rebotes y 6,7 asistencias, también en descenso. Por primera vez en su carrera ha perdido protagonismo en su equipo, y esa combinación de edad, rendimiento y contexto deportivo abre la posibilidad real de un retiro.
Si bien LeBron James sigue siendo un activo comercial enorme para la NBA, su salida implicaría un impacto directo en audiencias, patrocinios, contratos televisivos y mercado de entretenimiento deportivo. La liga más poderosa del mundo del baloncesto ha construido parte de su narrativa económica de los últimos 20 años alrededor de él.
Fuentes de prensa norteamericana indican que, de continuar, podría jugar su última temporada, mientras que otros escenarios mencionan incluso un retiro simbólico en Cleveland. Cualquier movimiento tendría repercusión directa en el valor de franquicias, ratings de televisión y proyección comercial de la liga.
Mientras el caso LeBron James domina la discusión, el mercado de traspasos se perfila para movimientos de alto costo financiero y deportivo. Varios contratos de estrellas superan los US$80 millones garantizados en los próximos años, y las franquicias evalúan decisiones que pueden cambiar el panorama competitivo.
Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis y Zion Williamson, nombres que mueven millones
Tal como ocurre con LeBron James, uno de los casos más seguidos en la NBA es el de Giannis Antetokounmpo, dos veces MVP, quien ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de competir por títulos. Milwaukee Bucks no ha logrado resultados sólidos desde el campeonato de 2021 y encadena eliminaciones tempranas.
Giannis tiene contrato hasta 2027, lo que convierte 2026 en un punto clave: vender ahora para recibir un retorno económico y deportivo alto o arriesgar depreciación futura. Equipos como New York Knicks aparecen como interesados en una operación que implicaría selecciones de Draft y salarios elevados.
Otro movimiento potencialmente millonario es el de Anthony Davis. Dallas recibió al jugador como parte del intercambio más polémico de 2025 tras la salida de Luka Doncic, pero las lesiones han marcado su paso.
Davis tiene pendiente el cobro de US$102 millones en dos temporadas, y los Mavericks evalúan su salida antes de asumir la totalidad del contrato. Equipos como Golden State Warriors aparecen vinculados al interés, lo que implicaría intercambio de jugadores con salarios altos y reconstrucción inmediata.
El mercado también mira a Zion Williamson, cuyo caso representa riesgo deportivo y financiero. New Orleans lo renovó como estrella de futuro, pero entre lesiones y ausencia de protagonismo en postemporada, su continuidad se cuestiona. Zion aún tiene dos años de contrato por US$86 millones tras la temporada actual. Si los Pelicans deciden moverlo, sería una de las operaciones económicas más grandes del año.
Contratos altos, decisiones críticas y una NBA en transición
Otros jugadores también entran en el radar del mercado, como Trae Young, Ja Morant, Michael Porter Jr. y Kristaps Porzingis, todos con situaciones que combinan rendimiento, contexto deportivo y contratos elevados. En varios casos, las franquicias parecen dispuestas a asumir pérdidas parciales si a cambio logran salarios más manejables o reconstrucción a mediano plazo.
El mercado de 2026 llega en un momento en el que la NBA combina tres factores clave: contratos multimillonarios, presión competitiva inmediata y necesidad de resultados. Los próximos meses pueden implicar intercambios con cifras superiores a los US$100 millones, modificación del equilibrio competitivo y redefinición de proyectos deportivos.
En medio de todo, el centro de la discusión sigue siendo LeBron James. Su decisión no solo cerrará una era deportiva, sino que también influirá en el mercado económico de la liga.
La NBA entra a 2026 con la posibilidad de perder a su jugador más influyente del siglo y, al mismo tiempo, con un mercado preparado para movimientos de alto impacto financiero y mediático.