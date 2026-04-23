URF revela decretos que están pendientes de la reforma pensional y revisa posibles cambios para sector asegurador

La directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), Larisa Caruso, recordó que existen cuatro aspectos fundamentales de la reforma pensional que aún están pendientes por reglamentar: los fondos generacionales, el régimen de desacumulación, el gobierno corporativo y el régimen de inversión.
Según la exposición de la funcionaria en el 19° Congreso de Asofondos, estos elementos son vitales para que el sistema deje de competir solo por afiliados y comience a hacerlo por resultados y rentabilidad.
Caruso se refirió también al decreto que ajusta el régimen de inversión de los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) e insistió en que la normativa plantea un ajuste gradual y prudencial, estableciendo límites de inversión del 35 % al tercer año y del 30 % al quinto año.
La directora fue enfática en que este decreto no impone inversiones, sino que mantiene la autonomía de las AFP. Por eso resaltó que la norma incluye salvaguardas que permiten no cumplir con el límite del 30 % si se llegaran a afectar los criterios de rentabilidad, riesgo o liquidez, asegurando así que el ahorro de los ciudadanos no corra peligro.
“El reto del país es convertir el ahorro de largo plazo en una inversión productiva diaria. El decreto plantea algunas habilitantes para eliminar esos cuellos de botella y el Gobierno, más que un rol impositivo, tendrá un rol facilitador”, dijo.
Finalmente, reveló que la URF se encuentra revisando otros temas técnicos de la industria, por ejemplo, las exigencias de capital al sector asegurador como resultado de las denominadas medidas de deslizamiento.
La funcionaria contó que este proceso se realizará a través de ajustes regulatorios que se esperan para los próximos meses, con el fin de resolver tensiones actuales en el seguro previsional y plantear un esquema que sea estable y sostenible en el largo plazo.
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