Venezuela, Arabia Saudita e Irán son los mercados con las reservas de petróleo más grandes del mundo

Venezuela es el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Con cifras de 2024, registró más de 303.200 millones de barriles. El segundo en el listado es Arabia Saudita, con 267.200 millones de barriles, seguido por Irán, con 208.600 millones de barriles.
A la vez, uno de los países americanos con grandes reservas es Canadá, con 163.000 millones de barriles. Otros mercados que también se encuentran en los primeros escaños son Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Rusia, Libia y EE. UU. Sin embargo, Venezuela, con la cifra indicada, supera ampliamente las reservas de estos países.
Pese a que el Estado caribeño cuenta con estas reservas, las sanciones e incautaciones de petróleo por parte del Ejército de EE. UU. en el mar Caribe limitan su capacidad de exportación de crudo y también de monetizar la totalidad de sus reservas.
Otra de las señales que brindan estas cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) indica que el petróleo, energético de origen fósil, sigue ubicándose como uno de los recursos más importantes de la industria. Este bien continúa siendo parte fundamental de la cadena de los sistemas de transporte, la actividad industrial y los flujos comerciales, y mantiene una posición relevante en los asuntos geopolíticos.
Datos de otros países
Mientras Venezuela reportó más de 303.200 millones de barriles, EE. UU. registró 45.000 millones. Mercados como China reportaron 28.182 millones y Catar más de 25.200 millones de barriles.
Colombia registró poco más de 2.000 millones de barriles y se ubicó por detrás de Brasil (15.890 millones de barriles), Ecuador (8.270 millones), México (5.130 millones) y Argentina (casi 3.000 millones de barriles). Colombia solo superó a Chile, que registró 0,15 millones de barriles.
