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Vía clave que conecta Barranquilla y Ciénaga ya tiene fecha de construcción: Megaproyecto tendrá millonaria inversión

La Gobernación del Magdalena confirmó el inicio de las obras y la inversión total del proyecto.

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Vía que conecta a Barranquilla con Ciénaga ya tiene fecha de construcción
Vía que conecta a Barranquilla con Ciénaga ya tiene fecha de construcción. Foto: Gobernación del Magdalena

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La Gobernación del Magdalena informó, a través de su cuenta en la red social X, que el proyecto de la doble calzada entre Ciénaga y Barranquilla iniciará su fase de construcción el próximo lunes 20 de abril. Este anuncio representa un paso relevante en el desarrollo de la infraestructura vial del Caribe colombiano, al tratarse de una obra estratégica para la movilidad regional.

El proyecto ha sido esperado durante varios años por las comunidades y el sector transportador, debido a su potencial para mejorar la conexión entre los departamentos de Magdalena y Atlántico. Con su ejecución, se busca reducir los tiempos de desplazamiento, aumentar la seguridad vial y optimizar las condiciones de tránsito en uno de los corredores más transitados de la región.

En esta primera etapa, las intervenciones se concentrarán en un tramo de 3,2 kilómetros. Este segmento se extenderá desde el punto donde finaliza la conexión con la nueva variante de Ciénaga hasta el sector de Tasajera. La ejecución de este tramo inicial permitirá avanzar en la estructuración del proyecto y sentar las bases para su desarrollo integral, teniendo en cuenta que actualmente la vía presenta limitaciones en capacidad y condiciones operativas.

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De acuerdo con la información oficial, el costo total del proyecto asciende a cerca de $2,7 billones, pero se intervendrá la primera fase del proyecto que serán los 3.2 kilómetos.

Esta inversión contempla no solo la construcción de la nueva calzada, sino también la ejecución de obras complementarias orientadas a garantizar su funcionamiento adecuado y sostenible en el tiempo. Entre estas se incluyen intervenciones asociadas a la seguridad vial, el drenaje y la adaptación de la infraestructura existente.

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Tags: Infraestructura
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