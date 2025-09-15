¿Cuánto dinero se embolsó Jonas Vingegaard por su victoria en la Vuelta a España?: Así se repartieron los premios

El ciclista danés Jonas Vingegaard ha sellado su supremacía en La Vuelta a España 2025, sumando su primera victoria en esta competición y la tercera en su palmarés de grandes vueltas, tras sus dos triunfos en el Tour de Francia.
El corredor del equipo Visma Lease a Bike aseguró su triunfo con un ataque decisivo en la penúltima etapa, a 1,2 kilómetros de la meta en la Bola del Mundo. Con este movimiento, Vingegaard no solo se adjudicó la etapa, sino que también consolidó una ventaja de 44 segundos sobre su rival más cercano, Joao Almeida, del UAE Team Emirates.
Su actuación en la última etapa en Madrid, que finalizó abruptamente debido a disturbios, fue un mero trámite para ratificar su posición de líder, la cual mantuvo durante la mayor parte de la carrera.
La victoria de Vingegaard no solo representa para él un logro deportivo de alto calibre, sino también un significativo premio económico. El danés se embolsó 150.000 euros por su primer puesto en la clasificación general, una cifra que la organización de la Vuelta a España mantuvo sin cambios respecto a la edición anterior.
El segundo clasificado, Joao Almeida, recibió 59.985 euros, mientras que el tercer puesto del podio, ocupado por Thomas Pidcock, se adjudicó 30.000 euros.
El sistema de premios de la Vuelta incentivó la participación y el esfuerzo a lo largo de las 21 etapas. La clasificación general destinó un total de 337.285 euros, mientras que los premios por cada etapa sumaron 606.060 euros. El ganador de cada etapa se hizo acreedor a 11.000 euros, el segundo 5.500 y el tercero 2.700.
Este modelo buscó reconocer el desempeño diario de los ciclistas, lo que se complementó con una renta diaria de 500 euros para el portador del maillot rojo de líder.
Los colombianos y su desempeño en La Vuelta
El papel de los ciclistas colombianos en la Vuelta a España 2025, a pesar de algunos altibajos, fue destacable. Egan Bernal, del Ineos Grenadiers, tuvo una actuación notable, logrando una victoria en la etapa 16. Por esta hazaña, el pedalista nacional se embolsó 11.000 euros. Otros ciclistas colombianos como Santiago Buitrago, Sergio Higuita y Einer Rubio, aunque no obtuvieron victorias de etapa, recibieron premios por sus posiciones en etapas y clasificaciones secundarias.
El ciclista que más dinero se llevó en la Vuelta 2025 fue, lógicamente, Jonas Vingegaard, que sumó a sus 150.000 euros de la general, los premios por las etapas que ganó y los 500 euros diarios que recibió por el maillot rojo. Sin embargo, su equipo, el Visma Lease a Bike, que también contó con la participación de su gregario Sepp Kuss (quien se ubicó séptimo en la general), sumó una cantidad considerable de dinero.
Así quedó la Clasificación General de La Vuelta 2025- Top 20
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike)
2. João Almeida (UAE Team Emirates) a 1’16»
3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 3’11»
4. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 3’41»
5. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) a 5’55»
6. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) a 7’23»
7. Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) a 7’45»
8. Félix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 7’50»
9. Torstein Træen (Bahrain Victorious) a 9’48»
10. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 12’16»
11. Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) a 14’00»
12. Harold Tejada (XDS Astana Team) a 21’31»
13. Abel Balderstone (Caja Rural-RGA) a 28’07»
14. Jaume Guardeño (Caja Rural-RGA) a 30’30»
15. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 45’38»
16. Louis Meintjes (Intermarché-Wanty) a 45’39»
17. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a 46’26»
18. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a 48’17»
19. Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 48’30»
20. Kevin Vermaerke (Picnic-PostNL) a 50’08»
Recomendado: Esto es lo que ganarán en premios los ciclistas de la Vuelta a España 2025: Siete colombianos en competencia
Ciclistas con mayores ingresos en La Vuelta 2025
- Jonas Vingegaard: 150.000 euros (ganador) + premios por etapas + premios por maillot rojo.
- Joao Almeida: 59.985 euros (segundo) + premios por etapas y clasificaciones.
- Thomas Pidcock: 30.000 euros (tercero) + premios por etapas.
- Jai Hindley: 15.000 euros (cuarto) + premios.
- Egan Bernal: 11.000 euros por victoria de etapa + premios por clasificación.