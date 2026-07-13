Zurich innova con seguros para vehículos eléctricos, protección de activos digitales y coberturas para plataformas

La industria aseguradora se encuentra en una fase de transformación, impulsada por la necesidad de adaptarse a un entorno de riesgos cada vez más volátil y tecnificado. En este contexto, Zurich ha desarrollado soluciones disruptivas que van desde la movilidad sostenible con vehículos eléctricos e híbridos hasta la protección de la reputación digital y los trabajadores de la economía de plataformas.
Esta estrategia busca integrar tecnología y sostenibilidad para responder a los cambios en las actividades humanas y empresariales del siglo XXI.
Lissette Pinzón, directora de Atención al Cliente de Zurich, detalló la visión de la compañía para consolidar su crecimiento en Colombia hacia el año 2026 en entrevista con Valora Analitik.
¿Cuál es el balance de los centros de experiencia de Zurich en Colombia y qué planes de expansión tienen?
Recientemente inauguramos nuestros Centros de Experiencia en Bogotá y Medellín para complementar nuestras capacidades digitales con atención cercana. Son puntos de encuentro que combinan asesoría especializada, formación y soluciones ágiles. Estas aperturas representan el primer paso de nuestro plan de expansión geográfica en el país. Planeamos seguir abriendo centros en más ciudades para que los colombianos sientan nuestro respaldo donde y cuando nos necesiten, integrando tecnología y cercanía humana.
¿Qué tanto ha crecido la demanda de asesorías profesionales en seguros?
La demanda ha aumentado significativamente debido a riesgos complejos como el cambio climático y la ciberseguridad. Hoy los clientes buscan aliados que los ayuden a prevenir y gestionar riesgos, no solo adquirir una póliza. En Zurich hemos fortalecido el acompañamiento con ingeniería de riesgos y herramientas de diagnóstico. Nuestro objetivo es ir más allá de la protección tradicional para contribuir activamente a la prevención, lo cual nos hace realmente sostenibles como compañía.
Ante la coyuntura climática, ¿cómo ha evolucionado su portafolio de productos y coberturas?
Estamos respondiendo con innovación, como el anexo Zurich Eco Mov para vehículos híbridos y eléctricos. También fortalecemos soluciones de hogar para tecnologías sostenibles como paneles solares. En el segmento de vida, identificamos oportunidades para apoyar a los cuidadores y seguimos promoviendo microseguros para fomentar una cultura de seguro inclusiva. No creamos líneas independientes de productos sostenibles, sino que incorporamos atributos de sostenibilidad en toda nuestra propuesta de valor existente.
¿Qué otros productos han surgido por cuenta de los nuevos riesgos emergentes?
Crecemos en soluciones para riesgos cibernéticos personales, como la suplantación de identidad y el fraude electrónico. También exploramos la responsabilidad asociada a la inteligencia artificial y desarrollamos esquemas para trabajadores independientes de la economía de plataformas. Además, seguimos de cerca tendencias como la protección de la reputación digital para creadores de contenido e influencers, y el uso de dispositivos inteligentes para incentivar hábitos saludables en materia de bienestar.
¿Qué importancia tiene hoy la seguridad de las operaciones virtuales y su demanda?
Es una prioridad estratégica absoluta en un mundo digitalizado. Hemos visto un crecimiento sostenido en la demanda de ciberseguridad; las organizaciones buscan coberturas financieras y herramientas de prevención frente a ataques informáticos y robo de información. Trabajamos con un enfoque integral que combina protección, evaluación de vulnerabilidades y capacitación. Entendemos que proteger los activos digitales y la información es hoy tan importante como proteger los activos físicos de una empresa.
¿Qué opinión tienen sobre la implementación del sistema de finanzas abiertas en Colombia?
Representan una oportunidad importante para impulsar la innovación, la experiencia del cliente y la inclusión financiera. El reto principal es que su implementación cuente con altos estándares de seguridad y protección de datos para generar confianza. Si se desarrolla adecuadamente, este modelo fortalecerá la colaboración en el ecosistema financiero. Esto nos permitirá desarrollar productos más personalizados y realizar una mejor gestión de riesgos en beneficio de los usuarios finales.
¿Qué proyecciones tienen para el cierre de 2026 en su operación?
Nuestro foco es mantener un crecimiento rentable y sostenible, consolidando nuestra posición en el mercado colombiano. Seguiremos impulsando la transformación tecnológica y el uso de datos para ofrecer experiencias simples y cercanas. Buscamos desarrollar soluciones innovadoras que respondan a las nuevas necesidades, fortaleciendo la prevención y la resiliencia. Nuestro objetivo es construir un futuro mejor, anticipándonos a los siniestros y reduciendo los impactos económicos y sociales para nuestros clientes.