El 23 y 24 de abril se realizará el Expo GreenTech, un evento que busca convertirse en el eje principal para la innovación y el intercambio de conocimiento entre Italia y Colombia.

El Expo GreenTech se llevará a cabo en la sede el Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Durante el evento, se generarán espacios de negociación one to one y asistirá una delegación de 25 empresas italianas interesadas en incluir procesos de sostenibilidad en sus operaciones, intercambiar experiencias, conocimiento y encontrar potenciales aliados comerciales.

“Tenemos una meta de lograr 300 encuentros bilaterales de negocios entre empresas italianas y colombianas, todas dirigidas en el ámbito tecnológico y la transición energética. Esto será un inicio para reforzar más la relación comercial y económica de inversión bilateral”, expresó Angelo Gobbo, director ejecutivo de la cámara de comercio italiana para Colombia.

Expo GreenTech y el ‘Congreso Ecofuturo’

Con el objetivo de generar una agenda y visión de futuro común entre Italia y Colombia en materia de transición ecológica y sostenibilidad ambiental, la Cámara de Comercio Italiana para Colombia realizará el ‘Congreso Ecofuturo’, un espacio de conferencias técnicas, paneles de discusión, casos de éxito y talleres especializados que contará con la participación de más de 30 speakers nacionales e internacionales.

Ambos espacios serán de interés para compañías y actores de múltiples industrias, desde la energética y minera, agroindustria, transporte, textil e ingeniería pasando por la construcción, alimentos y bebidas, hasta instituciones financieras y la academia, entre otras.

“Colombia para Italia y para Europa es un socio estratégico en Latinoamérica. Solamente con Italia, la balanza comercial superó US2.000 millones: es una cifra que nunca se había alcanzado históricamente. Además, Italia es el tercer país europeo que más invierte en Colombia con US100 millones anuales”, señaló Gobbo.

La agenda académica del ‘Congreso Ecofuturo’ está enfocada en cuatro ejes temáticos: transición energética, economía circular como modelo económico, recuperación del medio ambiente y herramientas de financiamiento verde.

Más detalles del evento

Asistentes del sector agroindustrial podrán conocer los proyectos de la Agencia de Cooperación Italiana y la Unión Europea para poder acceder al mercado europeo bajo las instrucciones del Pacto Verde.

En materia de economía circular, aspecto clave y transversal para industrias como la construcción, el minero, el vidrio y el plástico, se presentarán tecnologías de última punta para el tratamiento de diversas materias primas y la valorización de residuos por medio de empresas como For Rec y Minerali Industriali Engineering.

Para los sectores de textil, petrolero, minero y de alimentos, las empresas italianas Ficit, Idro Group, Pieralisi, entre otras, darán a conocer nuevas tecnologías en plantas de filtración, de ozono, osmosis inversa y equipos de desbacterización.

Entre tanto, la institución financiera Sace presentará a las empresas sus soluciones de financiamiento para interesados en adquisición de nuevas tecnologías italianas.