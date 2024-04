- Publicidad -

El pasado 11 de abril, el salvadoreño, Carlos Calleja Hakker asumió oficialmente como el nuevo presidente de Grupo Éxito, desde donde liderará los mercados de Uruguay, Argentina y Colombia.

Su llegada al cargo marca un nuevo inicio para la firma de retail de origen colombiano, que ahora pertenece mayoritariamente al conglomerado centroamericano que semanas atrás se hizo al 86 % de sus acciones.

En su primera presentación en público en Bogotá -a inicios de este mes- el empresario derrumbó la incertidumbre sobre las primeras impresiones que podría causar en el país. De hecho, la forma de referirse al Grupo Éxito y su cercanía con Carlos Mario Giraldo -quien ocupaba su cargo y ahora es el líder de la firma para Colombia- fueron un termómetro muy positivo para su recibimiento.

Carlos Calleja es un empresario de 46 años, que además de completar más de dos décadas de experiencia en el mundo corporativo y los negocios, también es político y excandidato presidencial de El Salvador.

Su familia, que arribó a ese país tres generaciones atrás, es sinónimo de la pujanza y el esfuerzo continuo de crecimiento con calidad que hoy se refleja a través del gran conglomerado.

“La historia de Grupo Calleja es una historia de más de 75 años con la llegada de mi abuelo (Daniel) a El Salvador. Él era un inmigrante español -nacido en Logroño- buscando oportunidades. Lo que sucedió es que teníamos un tío jesuita sacerdote en El Salvador que le dijo que se fuera para allá, pues era un país de oportunidades. La postguerra en España fue un tiempo muy difícil y un nuevo mundo ofrecía oportunidades”, introdujo Calleja.

Y así fue. El abuelo de Carlos Calleja llegó a El Salvador y consiguió trabajo en el primer supermercado de ese país ejerciendo su oficio como carnicero. Tenía a su cargo las carnes, charcutería, chorizos embutidos y demás.

“Le encantaba lo que hacía, era apasionado por eso. Es más, hoy todavía me encuentro a gente mayor que me dice ‘yo recuerdo cuando tu abuelo me atendía, con el delantal lleno de sangre, pero siempre con esa mística de servicio’”, expuso el nuevo presidente del Grupo Éxito y agregó que “esa mística de trabajo todavía corre por las venas de nuestro grupo y es parte de lo que somos”.

La visión de negocio del Grupo Calleja

Pero no fue precisamente el abuelo de Carlos Calleja el que tuvo la visión empresarial, sino su padre (Francisco), que a sus 61 años convenció al abuelo de que se aventuraran y sacaran un préstamo para comprar la tienda donde Daniel estaba trabajando en ese entonces.

“Mi padre tenía el deseo, como muchos emprendedores y empresarios, de construir algo y ese deseo lo llevó a tomar ese salto con mi abuelo. Cuando comenzaron eran 11 compañeros -incluidos ellos-. Y la historia de ahí en adelante ha sido una historia muy linda, de éxito, de mucho trabajo, pero también de mucho sacrificio y esfuerzo constate”, destacó el empresario.

Súper Selectos, la marca con la que hoy es reconocido el Grupo Calleja en El Salvador y otros países, apareció por primera vez en 1969. En la década de los 90 la firma compró a los supermercados El Sol, Todo por menos, Multimart, y La Tapachulteca lo que le permitió seguir aumentando su presencia.

Super Selectos cuenta hoy con más de 100 puntos en El Salvador

“A través de los años el grupo se fue desarrollando y creciendo y nos tocó en El Salvador momentos buenos, muy buenos, menos buenos y regulares. Vinieron conflictos armados, crisis económicas, todo tipo de desafíos, pero nunca hemos dejado de invertir ni de apostarle al país y la región y siempre. La filosofía parte de la idea de que el ser humano es lo más importante que hay y como empresa privada tenemos la responsabilidad de desencadenar el potencial de los seres humanos”, expuso Calleja.

Para 2008, Super Selectos formó una alianza con otras cadenas de supermercados centroamericanas y de Panamá para elaborar una estrategia de negocios que pudiera competirle a la gigante estadounidense Walmart, que para ese entonces estaba ganando fuerte terreno en la región. Carlos Calleja ha sido presidente de esta alianza desde 2010.

La vida política de Carlos Calleja

Se puede decir que la carrera política de Carlos Calleja empezó desde 2013 con su ingreso al partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), donde desde un principio destacaba como líder.

Calleja es licenciado en artes liberales del Middlebury College de Vermont (Estados Unidos), donde se graduó en 1999. También cuenta con una maestría en Administración de Empresas de la Stern School of Business (Universidad de Nueva York) obtenida en 2005.

Carlos Calleja hizo parte de partido Alianza Republicana Nacionalista desde 2013.

Tras imponerse en una consulta interna del Arena en 2018, posteriormente Calleja obtuvo la aprobación del Comisión Nacional Electoral y se lanzó a las elecciones presidenciales de 2019.

Sin embargo, en ese entonces fue superado por el actual presidente de El Salvador Nayib Bukele.