El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió este miércoles a los avances de la reforma pensional -que sigue su trámite en el Congreso de la República-, resaltando una importante petición a la Cámara de Representantes sobre el umbral de cotización. ¿Qué cambio pedirá el mandatario?

De acuerdo con Petro, actualmente en Colombia la mitad de los trabajadores no cotizan y no alcanzarán una pensión. “De quienes cotizan, la mayoría lo hacen a fondos privados de pensiones y tampoco tendrán pensión. El sistema pensional actual es profundamente injusto y desigual”.

Según el jefe de Estado, este Gobierno busca transformar el sistema con la reforma pensional basado en cuatro pilares (descritos a continuación), siendo el cuarto pilar el más relevante, pues se pide un ajuste a la Cámara de Representantes en el umbral de cotización:

De acuerdo con el mandatario, el primer pilar beneficiará a dos millones y medio de adultos mayores que nunca han cotizado pensión y tienen más de 65 años.

“Es la oportunidad de darles una renta pensional de $232.000. Este primer pilar es, por ejemplo, para quienes trabajaron en su hogar como amas de casa”, manifestó Gustavo Petro.

Se busca beneficiar a quienes cotizaron gran parte de su vida, pero no les alcanza para recibir una pensión. Personas que trabajaron siempre de manera independiente; con bajos ingresos y no lograron cotizar el mínimo de semanas; a los trabajadores de empresas que decidieron no contratarlos formalmente.

También se cobijaría a los que -en la vida laboral- ganaron menos de un salario mínimo. “Para ellos tendremos una renta pensional, compuesta por los ahorros que haya tenido en Colpensiones, y un subsidio del Estado de hasta un 30 % en el momento de cumplir su edad de retiro”, indicó el presidente.

El tercer pilar está destinado para quienes cotizan entre uno y hasta 2,3 salarios mínimos mensuales, que estarán en Colpensiones y, por tanto, se les garantizaría el derecho a la pensión, según las semanas que se tengan cotizadas y la edad, de acuerdo con las normas vigentes.

El cuarto pilar está para quienes puedan cotizar por encima de 2,3 salarios mínimos. Aquí el presidente de la República hizo una nueva petición al Congreso donde se tramita la reforma pensional:

“Le propondré a la Cámara que sean cuatro salarios mínimos legales vigentes. Ellos cotizarán 2,3 salarios mínimos a Colpensiones, pero se les garantiza la posibilidad de cotizar los excedentes en el fondo privado de pensiones de su elección, y según su nivel de ingreso”.

En línea con el mandatario, “al final, el sistema de pilares beneficia y garantiza el derecho a la pensión de todos los colombianos”.

Asimismo, Petro ratificó “no es verdad que los jóvenes se van a quedar sin pensión; no es verdad que se obligará a las personas a pasar a fondos privados; no es verdad que expropiará los ahorros individuales; no aumentará la edad de pensión y no se eliminará la renta vitalicia cuando el cónyuge fallece”.

Resaltó, además, que la reforma pensional busca beneficiar a las mujeres de Colombia. “Su edad de pensión se reducirá gradualmente: disminuirá a 1.250 semanas el primero de julio de 2025, y seguirá decreciendo gradualmente hasta llegar a 1.000 semanas en 2035”.

Y recordó que, en Colombia, solo una de cada cuatro personas llegan a la edad con el derecho a una pensión justa. “Una de cada ocho mujeres se pensiona. La cobertura pensional en el país alcanza solo el 24 %. Colombia es el segundo país con el mayor nivel de desigualdad en la vejez en América Latina, solo superado por Haití”.