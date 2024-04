Regalías no pagadas, causadas por la deducción de conceptos de gastos y costos no pertinentes o sin relación de causalidad con la explotación económica de níquel que redujeron injustificadamente la base para la liquidación de las regalías de níquel, por los periodos comprendidos entre el cuarto (IV) trimestre de 1982 al segundo (II) trimestre de 2005, a una tarifa de regalías del 8 %.

Regalías no pagadas, causadas por la deducción de conceptos de gastos y costos no pertinentes o sin relación de causalidad con la explotación económica de níquel que redujeron injustificadamente la base para la liquidación de las regalías de níquel, por los periodos comprendidos entre el cuarto (IV) trimestre de 1982 al segundo (II) trimestre de 2005, a una tarifa de regalías del 8 %.

Regalías no pagadas, causadas por la deducción de conceptos de gastos y costos no pertinentes o sin relación de causalidad con la explotación económica del níquel que redujeron injustificadamente la base para la liquidación de regalías de níquel, por los periodos comprendidos entre el tercer (III) trimestre de 2005 al tercer (III) trimestre de 2007, a una tarifa de regalías del 12 %.

Regalías no pagadas, causadas por la deducción de conceptos de gastos y costos no pertinentes o sin relación de causalidad con la explotación económica del níquel que redujeron injustificadamente la base para la liquidación de regalías de níquel, por los periodos comprendidos entre el tercer (III) trimestre de 2005 al tercer (III) trimestre de 2007, a una tarifa de regalías del 12 %.

Regalías no pagadas, originadas por la deducción de conceptos de gastos y costos no pertinentes o sin relación de causalidad con la explotación económica del níquel que redujeron injustificadamente la base para la liquidación de las regalías de níquel, los cuales no se asocian a los costos de procesamiento en horno, costos de manejo y costos de transporte y portuarios.

Y, según la Contraloría, no fueron claramente demostrados por la empresa concesionaria de la explotación minera, por los periodos comprendidos entre el cuarto (IV) trimestre de 2007 al tercer (III) trimestre de 2012, a una tarifa de regalías del 12 %.