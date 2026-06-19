Analistas moderaron su optimismo frente al crecimiento económico en Colombia tras ver el dato de abril

El DANE reveló ayer los resultados del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) correspondientes a abril de 2026, mostrando una expansión anual del 3,3 %.
Si bien la cifra refleja una economía que se mantiene resiliente a principios del segundo trimestre, el resultado se ubicó por debajo de la mayoría de las proyecciones de los analistas y mostró una moderación frente al 3,9 % registrado en el mes de marzo.
El desempeño de la economía colombiana generó lecturas diversas entre las principales entidades financieras. Por un lado, Itaú calificó la actividad como resiliente, destacando que resultado superó el consenso del mercado del 3,2 %, aunque fue inferior a su propia predicción del 4 %.
En ello coincidió Daniel García, economista senior de DaviBank, quien consideró que el crecimiento estuvo en línea con lo esperado por los mercados y resaltó una mejora frente al comportamiento de abril de 2025.
Bancolombia, que esperaba una variación del 3,6 %, señaló que los resultados evidencian señales favorables de consolidación de la demanda interna de bienes y servicios.
Sin embargo, la cifra no alcanzó las estimaciones de entidades como Corficolombiana que le apostaban a una variación del 3,4 % respaldada por una expansión de todas las actividades, principalmente las primarias; aunque el mayor optimismo lo mostró el Banco de Bogotá, su propio indicador de actividad económica (IAECO) le apuntaba a una expansión del 4,4 % por cuenta de un buen desempeño de la demanda interna.
Los servicios, el motor del crecimiento
Nuevamente, las actividades terciarias fueron las protagonistas de la jornada, con una variación anual del 4,58 %. Dentro de este grupo, el rubro de administración pública, defensa, educación y salud humana lideró el repunte con un crecimiento del 8,07 %, según cifras del DANE.
Desde la perspectiva de DaviBank, este desempeño de la administración pública está estrechamente vinculado a un mayor gasto de la Registraduría en los preparativos para las elecciones presidenciales de 2026.
Así mismo, destacó el sector de servicios públicos (electricidad, gas y agua), que creció un 4,74 %, impulsado por una mayor generación eléctrica gracias a la finalización de la temporada de lluvias a principios de año.
En este grupo, 15 sectores registraron crecimientos anuales en sus ingresos nominales durante febrero y 16 en el trimestre móvil.
El comercio también mostró señales positivas, con un avance del 3 %. Bancolombia detalló que se observó un dinamismo sobresaliente en ventas de libros y papelería, vehículos y equipos de informática (+134,8 %), lo cual fue atribuido a la Feria del Libro.
Solo el comercio minorista registró un avance anual del 14,9 % en abril, según la entidad financiera , un resultado extraordinario que fue posible por el impulso de las ventas de vehículos y motocicletas (49,8 %) y el avance del equipo de informática y telecomunicaciones (28,2 %).
García atribuyó este dinamismo a una confianza del consumidor que se mantiene fuerte y a la reciente apreciación de la tasa de cambio, lo cual ha abaratado las importaciones de bienes durables como vehículos y electrodomésticos.
Así les fue a la industria y el agro
A diferencia del dinamismo en los servicios, otros sectores mostraron un panorama mixto. Las industrias manufactureras y la construcción crecieron un 1,83 %. Según Bancolombia, solo la industria avanzó un 2 %, producto del crecimiento anual de 21 de los 39 subsectores, especialmente los vinculados al sector automotriz, mientras que el sector de la construcción permaneció débil y se expandió apenas un 1,8 %.
Por su parte, el sector que incluye agricultura y minería sufrió una contracción del 2,35 %. Itaú reportó que, en términos secuenciales, tanto las actividades primarias como las secundarias frenaron la actividad general con caídas mensuales del 2 % y el 1,7 %, respectivamente.
Proyecciones y balance anual
En el balance de lo corrido del año (enero-abril), la economía colombiana exhibe una expansión del 1,86 %. Al observar la variación mensual secuencial (marzo a abril), el ISE presentó un ligero crecimiento del 0,3 %.
Hacia adelante, las perspectivas son cautelosas. El Banco Itaú proyecta que el crecimiento del PIB para el cierre de 2026 se ubicará en 2,1 %, una cifra inferior al 2,6 % registrado en 2025, reflejando un ajuste en el ritmo de expansión económica del país.
Finalmente, Bancolombia mantuvo una expectativa del 2,9 %, aunque advierte un sesgo a la baja debido al desempeño acotado de los sectores primarios (agricultura y minería, que cayeron un 2,4 %) y la debilidad persistente en la construcción.
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