Ancelotti no ha dirigido su primer Mundial y ya le hace ganar millones a Brasil

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) volvió a activar acuerdos comerciales de gran escala tras varios años de pérdida de atractivo para las marcas gracias a Ancelotti. La federación cerró contratos con compañías como Uber, Volkswagen, iFood y Sadia, que en conjunto representan más de 170 millones de reales anuales, equivalentes a cerca de 28 millones de euros, según cifras del sector y reportes de la propia entidad.
El repunte comercial coincide con la llegada del entrenador italiano Carlo Ancelotti al banquillo de la selección en 2025 y con un cambio en la dirección ejecutiva de la CBF, ahora encabezada por Samir Xaud. Esta combinación permitió recuperar la confianza de patrocinadores que habían reducido su exposición con la selección brasileña durante la anterior administración.
Brasil había perdido parte de su peso comercial en los últimos años, pese a seguir siendo una de las selecciones con mayor reconocimiento. La salida de algunas marcas y la inestabilidad institucional habían reducido el valor de sus acuerdos comerciales, en contraste con federaciones como la inglesa o la francesa, que mantuvieron ingresos estables gracias a estructuras corporativas más consolidadas.
Con la firma de estos nuevos contratos, la CBF vuelve a posicionarse entre las federaciones con mayor capacidad de generación de ingresos en el fútbol de selecciones, un mercado que ha crecido de forma acelerada en la última década por el aumento de derechos de televisión, patrocinio digital y activaciones vinculadas a torneos internacionales.
Patrocinios de Brasil: el impacto económico del efecto Ancelotti en la CBF
La figura de Carlo Ancelotti ha sido un factor clave en el reposicionamiento de la marca Brasil. El técnico italiano, con títulos en las cinco grandes ligas europeas y varias Champions League, aporta credibilidad y visibilidad internacional, elementos que las marcas valoran al momento de asociarse con proyectos deportivos de largo plazo.
Desde el punto de vista comercial, la presencia de un entrenador de alto perfil como ‘Carletto’ reduce la percepción de riesgo para los patrocinadores, ya que proyecta estabilidad y un plan deportivo claro de cara al Mundial 2026. Este fenómeno no es nuevo en el fútbol: selecciones como Argentina también experimentaron un aumento en sus ingresos comerciales tras conquistar la Copa del Mundo 2022 y consolidar figuras de alto impacto mediático como Julián Álvarez o ‘Dibu’ Martínez.
La CBF busca capitalizar esta visibilidad en mercados estratégicos como Asia y Norteamérica, donde Brasil mantiene una base de aficionados relevante y donde las marcas buscan posicionarse antes del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Cómo Brasil busca recuperar liderazgo en el negocio de selecciones
La estrategia comercial de Brasil no se limita a firmar nuevos contratos, sino que apunta a reconstruir el valor de su marca tras años de resultados deportivos irregulares. La federación ha intensificado su presencia en redes sociales, giras internacionales y acuerdos de contenido, con el objetivo de aumentar la exposición de la selección más allá de los torneos oficiales.
Una curiosidad del mercado es que, pese a ser la única selección con cinco Copas del Mundo, Brasil había quedado por detrás de otras federaciones en ingresos por patrocinio en algunos periodos recientes. Inglaterra y Alemania, por ejemplo, lograron cerrar acuerdos más lucrativos gracias a una gestión más corporativa de sus activos comerciales, según datos de consultoras deportivas internacionales.
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Con los nuevos contratos y el efecto mediático de Ancelotti, Brasil busca revertir esta tendencia y recuperar su posición como una de las marcas más valiosas del fútbol mundial. La federación también trabaja en ampliar su portafolio de patrocinadores digitales y regionales, una fuente de ingresos que ha crecido de forma significativa en el fútbol moderno y que podría ser clave para sostener sus finanzas más allá del ciclo mundialista.