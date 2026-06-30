Autofinanciera acelera expansión en Colombia: prepara financiación programada de vivienda

Wilman Martínez, vicepresidente comercial de Autofinanciera, explicó en entrevista con Valora Analitik que el plan de expansión de la firma de ahorro programado para la compra de vehículos, planes de viajes y otros servicios se ha concentrado principalmente en la Costa Caribe, con aperturas en Cartagena, Santa Marta y Montería, esta última completamente nueva para la compañía.
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Sin embargo, el foco estratégico ha ido girando hacia las ciudades intermedias, un mercado que considera desatendido y con un enorme potencial de inclusión financiera.
Ciudades como Ibagué, Armenia, Pereira y Manizales se han convertido en los nuevos motores de crecimiento. De hecho, Ibagué hoy logra una colocación de planes tan alta como Bucaramanga, una ciudad de mayor tradición en el sector.
El fenómeno más llamativo ha sido Girardot, donde Autofinanciera abrió una pequeña oficina de apenas 90 metros cuadrados para atender la población flotante de Melgar y Ricaurte. En ese punto logran colocar entre 20 y 30 planes mensuales, una cifra que sorprendió incluso a los directivos de la compañía. El siguiente gran reto, según Martínez, es Pasto. “Es la ciudad que nos falta y es un pendiente. Queremos llegar al sur del país”, afirmó el ejecutivo.
Pero el crecimiento de Autofinanciera no se mide solo en infraestructura física. La compañía también ha diversificado su portafolio de productos gracias a la autorización de la Superintendencia de Sociedades, que regula esta industria por tratarse de ahorro programado colectivo y no de crédito bancario.
Además de los tradicionales planes para vehículos nuevos y usados, hoy están ofreciendo viajes y remodelación de vivienda. En el caso de los viajes, tienen convenios con LATAM, Aviatur y una red de 14 agencias especializadas.
El ticket promedio de estos planes oscila entre $35 millones y $40 millones de, con cuotas mensuales de entre 500 mil y 700 mil pesos, y plazos de 24 a 40 meses.
Martínez destacó que recientemente entregaron un crucero por el Caribe para una familia de ocho personas, una muestra de que este tipo de ahorro programado está ganando terreno entre los colombianos que quieren vacaciones sin pagar intereses de tarjeta de crédito.
En remodelación de vivienda, el modelo es igualmente novedoso. Autofinanciera puede desembolsar los recursos directamente a un ingeniero civil que cuente con tarjeta profesional y presente un contrato de obra, o incluso a almacenes como HomeCenter.
Esta línea de negocio, autorizada hace dos años, ha sido utilizada no solo por familias sino también por empresas.
Varios concesionarios, por ejemplo, han recurrido al ahorro programado para remodelar sus instalaciones y así expandir sus negocios sin endeudarse con la banca.
Martínez explicó que este es un claro ejemplo de cómo el ahorro programado puede ser una herramienta para el crecimiento empresarial, no solo para la compra de bienes de consumo.
Financiación programada de vivienda
Autofinanciera reveló que lleva tiempo gestionando ante la Superintendencia de Sociedades la autorización para vender planes de ahorro programado para vivienda.
Si lo logran, entrarían de lleno en un mercado dominado por la banca tradicional, donde los créditos hipotecarios se extienden a 15, 20 o incluso 30 años. “¿Cuántos colombianos no tienen el 30% de la cuota inicial o no acceden a un crédito? Nos convertiríamos en un modelo de inclusión financiera”, argumentó Martínez.
Aunque reconoce que la banca tiene un enorme peso en ese segmento y que la Superintendencia ha sido exigente con las garantías, el ejecutivo se mostró optimista. Un dato clave respalda esa confianza: Autofinanciera lleva 18 meses sin recibir una sola queja ante el regulador, algo poco común en una industria que históricamente ha cargado con la desconfianza de algunos consumidores.
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El modelo de negocio de la compañía sigue siendo el mismo que la diferencia de los bancos. No cobran intereses de financiación. En lugar de eso, reúnen ahorros de los clientes en un fideicomiso vigilado por la Superintendencia, y mediante sorteos mensuales o pujas van adjudicando los bienes.
El tiempo promedio de adjudicación para un cliente puntual está entre 24 y 36 meses, y la garantía es el propio vehículo, que queda pignorado hasta el pago total. Martínez insistió en que el éxito del sistema depende de la disciplina del ahorrador. “De cada diez colombianos, muy pocos tienen el hábito de ahorro. Prefieren pasar el tarjetazo y después lamentarse. Nosotros estamos en un foco de educación financiera”, afirmó.
Autofinanciera dijo que pasó de 400 colaboradores en 2024 a 650 en 2026, y proyecta cerrar el año con 800 empleos directos. Mensualmente colocan alrededor de 200 vehículos, lo que representa una participación cercana al 40% del mercado de ahorro programado, muy parejos con su principal competidor, Chevy Plan.
El ticket promedio de los planes de vehículos ya no es el del primer carro, sino que ha subido a $120 millones, enfocado en clientes que buscan camionetas, vehículos híbridos o incluso eléctricos.
De hecho, están a punto de entregar el primer Tesla financiado mediante ahorro programado en Colombia, un hito que refleja cómo este modelo, basado en disciplina y planeación, está ganando espacio entre quienes ya aprendieron que pagar intereses no es la única forma de comprar.
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