Aval Casa de Bolsa proyecta inflación del 6,90 % y tasas de interés congeladas en 12,25 % para el cierre de 2026

Aval Casa de Bolsa presentó la actualización de su escenario económico de referencia para los próximos 24 meses, enfocado en el análisis de tres variables fundamentales: la inflación, la tasa de política monetaria del Banco de la República y el precio del dólar.
Respecto al primer indicador, para el mes de octubre, la firma proyecta una variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 0,42 %, la cual elevaría la inflación anual desde el 6,29 % de septiembre hasta el 6,54 %.
Este comportamiento, según el análisis, responde a la continuidad en el encarecimiento de los alimentos observado al cierre de septiembre y a los incrementos esperados en las tarifas de gas y energía, bajo el riesgo creciente del fenómeno de El Niño.
Para Aval Casa de Bolsa, a estos factores se suma un efecto de base estadística desfavorable, considerando que en octubre de 2025 los precios de los alimentos cayeron un 0,35 %.
Y aunque la moderación en los precios de los bienes transables y un leve descenso en la gasolina amortiguarán la tendencia hacia adelante, la firma prevé que el IPC cierre 2026 en 6,90 %, debido a un impacto más severo de El Niño sobre los alimentos y la energía entre diciembre y el inicio de 2027.
Estabilidad en las tasas de interés y sin recortes hasta agosto de 2027
Respecto a la política monetaria, el pronóstico central de Aval Casa de Bolsa anticipa que el Banco de la República mantendrá su tasa de intervención en 12,25 % lo que resta de 2026, tras el ajuste al alza de septiembre (+25 pb), dado que la inflación continúa distante de la meta y persisten riesgos en su convergencia.
El escenario base también asume que el Gobierno nacional presentará una ley de rescate fiscal con recepción favorable en el mercado, contribuyendo a contener la prima de riesgo local.
Bajo este marco, la entidad considera que la postura monetaria restrictiva deberá prolongarse, por lo que no anticipa recortes de tasa antes de agosto de 2027. Como escenario de riesgo, se advierte que un impacto más agudo de El Niño o un mayor endurecimiento monetario en Estados Unidos podrían generar presiones cambiarias e inflacionarias adicionándoles alzas de tasa no contempladas.
Peso colombiano se fortalecería hacia los $3.279
Respecto al mercado cambiario, Aval Casa de Bolsa proyecta una TRM cercana a $3.279 al cierre de 2026.
Esta cifra se sustenta principalmente en la expectativa de un dólar más débil frente a las monedas latinoamericanas, impulsado por el optimismo en torno a un eventual giro político hacia la derecha en Brasil, la persistencia de un amplio diferencial de tasas de interés en Colombia, favoreciendo las estrategias de carry trade y una menor prima de riesgo local supeditada a la buena acogida de la ley de rescate fiscal.
Adicionalmente, las necesidades de caja del Gobierno podrían impulsar la monetización de recursos provenientes de bonos emitidos en el exterior, elevando la oferta de divisas.
Como riesgos para esta estimación, la firma destaca un ajuste fiscal inferior al anunciado y un endurecimiento de las condiciones financieras internacionales si las tasas en EE. UU. superan lo descontado.
Aval Casa de Bolsa precisó que estas proyecciones corresponden a su escenario de referencia construido con la información disponible a octubre de 2026. En consecuencia, se encuentran sujetas a revisiones periódicas conforme surjan nuevos datos y no representan una garantía de rendimiento ni una recomendación de inversión.