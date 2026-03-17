Entrevista | Bancóldex prepara nuevo programa de emisión de bonos; ampliará su estrategia de impacto en regiones

Bancóldex, entidad del Grupo Bicentenario, avanza en la estructuración de un nuevo programa de emisión de bonos, con el que busca fortalecer su capacidad de financiamiento y ampliar su impacto en productividad, transformación digital y desarrollo regional.
La iniciativa, que será sometida a aprobación de la Asamblea General de accionistas, contempla emisiones en distintos tramos y plazos entre uno y 15 años, con un enfoque en atraer inversionistas de impacto.
En entrevista con Valora Analitik, el presidente encargado del banco, José Alberto Garzón Gaitán, explicó que estos papeles serán bonos etiquetados dirigidos a sectores estratégicos.
“Serán bonos etiquetados para actividades que promuevan productividad y competitividad, especialmente en transformación digital y desarrollo productivo en regiones afectadas por el conflicto”, señaló.
Así será el fondeo de Bancóldex en 2026
Este nuevo programa, que iría hasta $5 billones, se sumaría al vigente que tiene un cupo de $3 billones y del cual aún queda un saldo cercano a $200.000 millones.
El plan de emisión hace parte de la estrategia de fondeo del banco para 2026, que también incluye recursos provenientes del mercado de capitales, banca corresponsal y multilaterales.
Según Garzón, la entidad espera habilitar el programa tras la aprobación de los accionistas y activarlo en función de las condiciones del mercado, en línea con la necesidad de seguir expandiendo su cartera con enfoque de desarrollo.
Expectativas para 2026
Para este año, Bancóldex prevé una reducción en sus utilidades frente a 2025, año en el que alcanzó ganancias por $63.700 millones. La proyección apunta a resultados cercanos a $50.000 millones, en un contexto donde el banco priorizará condiciones de crédito más flexibles para las empresas.
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“Estamos viendo que pueden estar alrededor de $50.000 millones este año, porque queremos hacer esfuerzos relacionados con ofrecer crédito en mejores condiciones y con más flexibilidad para los empresarios”, explicó Garzón.
El enfoque estará en fortalecer la cartera de mediano y largo plazo, donde el banco de desarrollo genera mayor valor. Durante 2025, la entidad registró un desempeño positivo, pese a un entorno retador marcado por la alta liquidez y una menor demanda de crédito.
El banco cerró el año con activos por $9,9 billones, lo que representó un crecimiento de 12 %, mientras que la cartera aumentó 14 % y alcanzó casi $6 billones.
Apuesta por economía popular y regional
Dentro de su estrategia de expansión, Bancóldex fortalecerá su presencia en regiones, con especial énfasis en el oriente del país.
La entidad abrirá una oficina regional que cubrirá Santander y Norte de Santander, con presencia en Bucaramanga y un espacio en Cúcuta, buscando acercar la oferta de financiamiento a las dinámicas productivas locales.
Otro de los ejes de trabajo del banco será el impulso a la economía popular, a través de la línea Pulso, que dispone de $180.000 millones para micronegocios.
Esta línea ofrece créditos de hasta seis salarios mínimos, con plazos de hasta 24 meses, destinados a capital de trabajo y adquisición de activos.
El programa incluye tasas subsidiadas desde IBR -0,5 %, así como reducciones adicionales de al menos 500 puntos básicos por parte de los intermediarios financieros. En el caso de empresas lideradas por mujeres, se contemplan beneficios adicionales.
Asimismo, incorpora incentivos de abono a capital para quienes mantengan un buen comportamiento de pago y hayan amortizado al menos el 70 % del crédito.