Bancolombia ajusta a la baja su proyección de crecimiento económico para Colombia en 2026 al 2,6 %

En su más reciente actualización de proyecciones económicas, Bancolombia anunció una revisión a la baja en la perspectiva de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, situándola en un 2,6 %. Esta cifra representa un descenso frente al 2,9 % estimado anteriormente y se alinea con lo que la entidad considera el crecimiento potencial de la economía del país.
Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, señaló que la economía colombiana también tiene unos retos muy importantes y advirtió sobre la necesidad de analizar las lecciones estructurales del pasado para proyectar el desarrollo futuro.
Uno de los puntos más críticos del informe es el comportamiento de la inversión, la cual se ha estancado tras la pandemia y actualmente representa solo el 16 % del PIB.
Para 2026, se estima que la inversión crezca apenas un 3,5 %, impulsada principalmente por proyectos regionales inerciales, dada la escasez de nuevos proyectos de infraestructura de gran escala (4G o 5G). Según Clavijo, la inversión es el verdadero lastre del desempeño económico actual.
A nivel sectorial, se observa un agotamiento de las fuentes de crecimiento. Para el renglón de entretenimiento se proyecta una moderación del 5 %, tras haber crecido a tasas cercanas al 10 %, mientras que el agro se expandiría apenas el 1,8 %, condicionado por los efectos potenciales del fenómeno de El Niño.
Por su parte, el sector de minería y energía se mantendría en terreno contractivo, de acuerdo con los cálculos de la entidad financiera.
Inflación y política monetaria
La proyección de Bancolombia en inflación para el cierre de 2026 es del 6,4 %. No obstante, el equipo técnico reconoció presiones al alza derivadas del impacto del salario mínimo y el fenómeno de El Niño sobre los precios de los alimentos.
Clavijo precisó que “la mayoría de modelos nos llevan a una inflación mucho mayor”, aunque mantienen una visión ligeramente más optimista que otros analistas que la sitúan cerca del 7 %.
Ante este panorama, se prevé que el Banco de la República realice dos incrementos adicionales de 75 puntos básicos en la tasa de interés, llevándola a un nivel cercano al 12,75 % para mitigar las expectativas inflacionarias.
Panorama fiscal y externo
En el ámbito fiscal, Bancolombia proyecta un déficit total del 6,5 % para este año, producto de un menor recaudo y un gasto público creciente. La deuda pública, por su parte, ya alcanza niveles cercanos al 65 % del PIB. La directora enfatizó que “en lo fiscal está el quid del asunto”, subrayando la urgencia de realizar un ajuste sustancial de entre $30 billones y $40 billones para retornar a la Regla Fiscal.
En el frente externo, el informe destaca una apreciación de la tasa de cambio, con niveles proyectados hacia los $3.635 por dólar, aunque se espera una senda de depreciación moderada hacia finales de año. Así mismo, el entorno internacional presenta desafíos, con una proyección de crecimiento para Estados Unidos de solo el 2,1 % y precios del petróleo Brent estabilizados cerca de los US$75 por barril.
A pesar de estos desafíos estructurales y la moderación del consumo esperada para el segundo semestre, Clavijo sostiene que “el potencial de Colombia es inmenso” si se logra estabilizar la confianza inversionista y se garantiza la seguridad jurídica para los capitales externos.
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