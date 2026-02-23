Bancos le proponen al Gobierno un paquete de alivios en lugar de inversiones forzosas

El sector bancario colombiano le presentó al Gobierno Nacional una propuesta alternativa a las inversiones forzosas que consiste en un paquete de alivios «sin precedentes» para las zonas declaradas en emergencia económica.
El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, aseguró al término de la reunión entre los bancos, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera, que este planteamiento busca facilitar una «recuperación efectiva» de las regiones afectadas por la crisis ambiental.
El encuentro celebrado este lunes se da luego de que el gremio de los bancos y varios analistas advirtieran la inconveniencia de la propuesta revelada por el presidente Gustavo Petro en un Consejo de Ministros a mediados de este mes con el fin de obligar a los bancos a destinar parte de sus recursos a líneas específicas de crédito.
Incluso seis exministros de Hacienda firmaron una carta en la que sostuvieron que las inversiones forzosas no son el mecanismo adecuado para atender la emergencia económica y argumentaron que existen instrumentos más efectivos y menos costosos para canalizar recursos, como las garantías del Gobierno Nacional, subsidios focalizados a la tasa de interés y líneas de redescuento.
Malagón destacó que el gremio busca «una solución inmediata y de mucha efectividad que respete los mecanismos de mercado, alivios a la cartera y nuevos créditos». Según el líder gremial, esta alternativa permitiría reactivar las actividades productivas en departamentos como Sucre y Córdoba sin recurrir a la imposición de inversiones forzosas.
Por el momento, las partes continuarán el diálogo a través de mesas de trabajo técnicas para inclinarse por una solución.
El líder gremial expresó optimismo sobre el avance de las negociaciones, señalando que esperan entregar al país una «buena noticia» con un plan concreto a finales de esta semana o comienzos de la próxima.
