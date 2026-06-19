Ni el Metropolitano y El Campín juntos: así son las asistencias récord que está logrando el Mundial 2026

Las cifras de asistencia que está registrando el Mundial 2026 ayudan a entender por qué la FIFA ya habla de uno de los torneos más exitosos de la historia. Incluso el partido con menor cantidad de espectadores durante la fase de grupos logró convocar más público que la capacidad total del estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, la casa habitual de la Selección Colombia.
Lea también: Alertan por páginas falsas para ver el Mundial 2026: Así pueden robar cuentas y tarjetas bancarias
De acuerdo con los datos divulgados por la FIFA, el encuentro entre Panamá y Ghana, disputado en Dallas, fue hasta ahora el de menor aforo del campeonato, con 47.000 espectadores.
La cifra resulta llamativa cuando se compara con los escenarios más importantes de Colombia. El estadio Metropolitano de Barranquilla tiene una capacidad cercana a 46.700 espectadores, mientras que El Campín de Bogotá puede albergar alrededor de 39.000 aficionados en configuraciones habituales para fútbol.
Las asistencias récord del Mundial 2026
La explicación está en el tamaño de los escenarios escogidos por Estados Unidos, México y Canadá para albergar el torneo.
La mayoría de los estadios son recintos utilizados regularmente por equipos de la NFL y fueron diseñados para recibir entre 60.000 y más de 80.000 espectadores.
La cifra de asistencias compartida por la FIFA muestra que varios encuentros ya superaron la barrera de los 80.000 aficionados.
- México-Sudáfrica registró 80.824 asistentes.
- Uzbekistán-Colombia convocó también 80.824 espectadores.
- Brasil-Marruecos reunió 80.663 personas.
- Francia-Senegal llevó 80.545 aficionados.
Todos estos partidos superaron ampliamente la capacidad del Metropolitano y duplicaron prácticamente la capacidad de El Campín.
Para ponerlo en perspectiva, un encuentro con 80.824 espectadores equivale a llenar completamente el estadio Metropolitano y todavía dejar por fuera cerca de 34.000 personas, una cifra que por sí sola representa casi otro estadio colombiano de primera categoría.
Puede interesarle: Mundial 2026 dispara los viajes de colombianos: más de 106.000 ya salieron rumbo a Norteamérica
Uno de los datos que más llama la atención es la presencia de Colombia entre los partidos con mayor asistencia del campeonato.
El encuentro entre Uzbekistán y Colombia aparece empatado en el segundo lugar de asistencia del torneo con 80.824 espectadores, exactamente la misma cifra registrada en el partido inaugural entre México y Sudáfrica.
El dato confirma la enorme capacidad de convocatoria que mantiene la selección colombiana entre los aficionados que residen en México y anticipa lo que podría ocurrir en los partidos decisivos de la fase de grupos.
De hecho, la FIFA ha señalado que uno de los encuentros con mayor demanda de entradas será el duelo entre Colombia y Portugal, programado para la tercera fecha.
El Mundial apunta a romper un récord de más de 30 años
La asistencia masiva también permitió romper una marca histórica que permanecía vigente desde Estados Unidos 1994.
El pasado 16 de junio, durante la jornada en la que se disputaron los encuentros entre Francia y Senegal, Irak y Noruega, Austria y Jordania, y Argentina y Argelia, se registraron 281.223 espectadores en un solo día.
La cifra superó el récord anterior de 277.070 asistentes, establecido hace más de tres décadas durante el Mundial de Estados Unidos.
En apenas los primeros seis días de competencia, la FIFA reportó 1.309.652 espectadores acumulados, con una media de 65.483 aficionados por partido.
También puede leer: Mundial y elecciones el mismo fin de semana: Así cambian los hábitos de consumo de los colombianos
La organización estima que, al finalizar la fase de grupos, el campeonato podría superar los 3,5 millones de espectadores acumulados, una marca que convertiría a la Copa Mundial de 2026 en una de las más concurridas que haya organizado la FIFA.