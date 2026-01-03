Colombia inicia en 2026 la mayor renovación de estadios: Así serán las obras en Bogotá, Medellín y Barranquilla

Colombia alista una renovación histórica de sus principales estadios de fútbol con inversiones que superan los US$45 millones en Barranquilla, $650.000 millones en Medellín y un megaproyecto para Bogotá que se desarrollará entre 2026 y 2027. Tres ciudades, tres cronogramas definidos y un mismo objetivo: modernizar escenarios, garantizar estándares internacionales y fortalecer la economía del deporte, el turismo y el entretenimiento.
Barranquilla ya adjudicó el contrato para ampliar el estadio Metropolitano Roberto Meléndez por $172.969 millones, equivalentes a más de US$45 millones, financiados con recursos distritales. Medellín avanza con un plan para transformar el Atanasio Girardot y elevar su capacidad a 60.000 espectadores con una inversión pública estimada entre $650.000 millones y $750.000 millones.
Bogotá, por su parte, tiene definido el inicio de obras del nuevo estadio capitalino para el 1 de marzo de 2026, con entrega prevista para diciembre de 2027 bajo el liderazgo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).
Las fechas también marcan hitos deportivos y económicos. En Barranquilla, el partido del 15 de enero entre Junior e Independiente Santa Fe por la Superliga será el último antes de que comiencen las obras del Metropolitano. En Bogotá, el proyecto avanza bajo esquema APP y no detendrá la operación de El Campín mientras se construye el nuevo escenario.
En Medellín, el cronograma establece diseños definitivos para este mes, licitación en abril e inicio de obra entre mayo y junio. Las tres ciudades se insertan así en una carrera regional por contar con escenarios competitivos para finales internacionales, conciertos y grandes eventos.
Barranquilla pone en marcha la ampliación del Metropolitano con miras hacia la final de la Copa Sudamericana
Barranquilla confirmó la adjudicación del contrato de ampliación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez al consorcio Metro Estadio por $172.969.667.789. El anuncio lo realizó el alcalde Alejandro Char, quien precisó que los recursos provienen de impuestos distritales y que las obras iniciarán después del partido de la Superliga del 15 de enero.
El Metropolitano, casa histórica de la Selección Colombia, entra así en una nueva fase de modernización en línea con su rol como sede de Eliminatorias, finales nacionales y escenario confirmado de la final de la Copa Sudamericana 2026.
El proyecto incluye ampliación de zonas VIP, renovación de camerinos y vestuarios, sustitución del gramado y adecuaciones para cumplir estándares de competencias internacionales. En infraestructura para el público se desarrollarán 10 nuevas enfermerías y la modernización de baños, con más de 288 sanitarios y 72 urinarios, superando la capacidad de otros estadios del país.
También se incorporará un museo y áreas arrendables para garantizar uso permanente y no exclusivo a días de partido, modelo implementado en escenarios de ciudades como Medellín y Lima.
Bogotá y Medellín avanzan en proyectos de gran escala: Así serán los nuevos estadios, cronogramas y capacidades
Bogotá ya definió el inicio de construcción del nuevo estadio para el 1 de marzo de 2026. El IDRD confirmó que el escenario estará listo el 29 de diciembre de 2027, con 22 meses de obra y una reducción cercana a un año frente a las estimaciones iniciales. La curiosidad del proyecto es que el nuevo estadio se construirá mientras El Campín continúa operativo, una logística poco común en América Latina, similar a procesos desarrollados en estadios europeos.
El nuevo estadio se ubicará hacia el costado oriental del complejo deportivo, desplazándose del frente de la NQS. Tendrá capacidad superior a 50.000 espectadores y cumplirá integralmente con la normativa NSR-10 y requisitos de FIFA.
Incorporará grama híbrida, utilizada en la Premier League y LaLiga, y contará con cubierta retráctil apoyada en un sistema de monitoreo meteorológico. Además, incluirá un auditorio filarmónico para más de 2.000 personas, zonas comerciales, restaurantes y un hotel, configurándose como un complejo multipropósito operable todo el año.
Por su parte, Medellín desarrolla uno de los proyectos más ambiciosos del país con la renovación del Atanasio Girardot. El estadio pasará de 44.200 a 60.000 espectadores, convirtiéndose en uno de los más grandes de Colombia.
La inversión pública estimada es de $650.000 millones, con posibilidad de llegar a $750.000 millones con obras complementarias. La capital antioqueña busca consolidarse como capital deportiva y cultural, con capacidad para recibir finales internacionales, conciertos de gran formato y eventos continentales, según la Alcaldía y la Dimayor.
El proyecto incluye tercer anillo de tribunas, nueva cubierta completa, eliminación de torres de iluminación para dar paso a sistemas internos, pantallas 360°, renovación total de grama, modernización de camerinos, accesos, zonas de comidas, y dignificación de espacios para comerciantes.
También contempla intervención de 40.000 m² de espacio público. Las obras están previstas para iniciar entre mayo y junio de 2026 y la operación del estadio no se detendrá, gracias a ejecución por fases.
¿Cuál será el impacto económico de estas tres grandes obras?
Las tres obras consolidan una tendencia: las ciudades colombianas están migrando hacia estadios multipropósito capaces de operar como centros económicos permanentes. Modelos similares han permitido a Buenos Aires con el Monumental renovado, Lima con el Estadio Nacional y Río de Janeiro con el Maracaná aumentar actividad turística, albergar más conciertos y generar ingresos sostenidos.
Colombia entra a ese grupo con cronogramas definidos, inversiones superiores a los US$45 millones en algunos casos y capacidades que ubican a estos escenarios entre los más grandes y modernos de la región.
Barranquilla, por ejemplo, se proyecta como sede clave de finales internacionales con el Metropolitano ampliado y la Sudamericana 2026 como referencia inmediata. Bogotá apuesta por tecnología, seguridad y operación continua. Medellín apuesta por capacidad, tecnología y entorno urbano renovado.
Con estas decisiones, el fútbol y el entretenimiento se consolidan como motores de inversión pública y privada, pero también como plataformas de competitividad urbana y desarrollo económico. Las tres capitales regionales marcan así una hoja de ruta que puede redefinir el mapa de grandes eventos deportivos y culturales en Colombia en los próximos años.