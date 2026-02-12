Colombia tendrá la primera terminal terrestre de regasificación en 2027 tras inversión de US$150 millones

Amazónica LNG se convertirá en la primera terminal terrestre de regasificación en Colombia. Este punto estará ubicado en Palermo (Magdalena) y pondrá a disposición el energético, especialmente en el Caribe colombiano. El proyecto contempla una inversión cercana a US$150 millones y la financiación está estructurada con Mitsubishi Financial Group.
Esta infraestructura está diseñada para entrar en operación comercial en el segundo semestre de 2027. Según manifestó la organización, ya obtuvo la licencia ambiental portuaria, aseguró el contrato EPC con compañías especializadas y adquirió moléculas de gas natural licuado en el mercado internacional mediante una alianza con Vitol, una de las principales comercializadoras del energético.
Cabe recordar que una planta de regasificación tiene como objetivo importar el gas en estado líquido (GNL) para luego convertirlo nuevamente a estado gaseoso, y de esa manera, inyectarlo a la red de gasoductos para abastecer la demanda.
La organización manifestó que Amazónica LNG culminó la ingeniería de detalle, que está a cargo de la firma Wood. A la vez, tendrá una capacidad de entrega de hasta 150 millones de pies cúbicos diarios de gas, y su infraestructura incluye dos trenes de regasificación, un muelle exclusivo para la recepción de buques metaneros y un cargadero de cisternas de gas natural licuado.
El gas que se regasifique en ese punto será entregado al Sistema Nacional de Transporte operado por Promigas, en cercanías de Barranquilla.
