Colombianos con negocios en Estados Unidos tendrán nueva alternativa bancaria con oficina de Inter en Florida  

Este neobanco brasileño tiene más de 41 millones de clientes y recibió luz verde para expandir sus servicios a EE. UU. con una sucursal internacional.

Fintech Inter recibió autorización para abrir una sucursal internacional en Florida, EE. UU
Fintech Inter recibió autorización para abrir una sucursal internacional en Florida, EE. UU. Foto: LinkedIn de Inter

La fintech Inter, que es considerada como uno de los primeros neobancos en la región, y que suma más de 42 millones de clientes, consolidó un paso fundamental para su expansión, con servicios que podrán ser aprovechados por colombianos con inversiones en Estados Unidos.

Este banco digital, que nació en Brasil y está listado en Nasdaq, recibió la aprobación regulatoria de la Oficina de Regulación Financiera de Florida (OFR, por sus siglas en inglés) y de la Reserva Federal (FED) para establecer una sucursal bancaria internacional con licencia estatal en Florida.

La aprobación se traduce en mayores facilidades para que personas y empresas colombianas puedan operar financieramente en Estados Unidos bajo un marco regulado.

La nueva operación permitirá acceder a banca digital, productos de crédito y servicios financieros en dólares tanto para residentes como para no residentes, optimizando pagos internacionales, gestión de recursos y operaciones comerciales entre Colombia y EE. UU., con menores costos y mayor agilidad.

João Vitor Menin, CEO Global de Inter
João Vitor Menin, CEO Global de Inter. Foto: LinkedIn de Inter.

Beneficios para los inversionistas colombianos

Banco Inter resaltó que con la autorización reciente, se une a un selecto grupo de instituciones internacionales autorizadas para operar una sucursal bancaria en Estados Unidos.

La nueva operación funcionará como un centro bancario digital de primer nivel, conectando a clientes a través de las fronteras con mayor velocidad, seguridad y transparencia.

João Vitor Menin, CEO Global de Inter, afirmó que la aprobación “fortalece nuestra posición como plataforma global y nos permite ofrecer aún más valor a nuestros clientes a través de las fronteras”, pues la sucursal en la Florida les permite escalar su oferta, generar mayor valor para los clientes “y fortalecer la posición de Inter en el sistema financiero internacional”.

En relación las actividades habilitadas en esta nueva oficina en Estados Unidos, Inter indicó que podrá apoyar a empresas internacionales, incluidas las colombianas que operan en EE. UU., con servicios financieros alineados con la normativa estadounidense y respaldados por tecnología, facilitando su crecimiento, formalización y expansión en ese mercado.

Fintech Inter Brasil, con licencia para sucursal internacional en Florida, Estados Unidos (1)
Fintech Inter Brasil, con licencia para sucursal internacional en Florida, Estados Unidos. Imagen: Logo de Inter.

Servicios de la sucursal internacional

Además, la fintech podrá optimizar su operación global mediante fondeo más eficiente y menores costos de servicio, lo que se traduce en mejores condiciones financieras y una experiencia más ágil para empresarios, inversionistas y emprendedores colombianos que manejan operaciones o flujos de dinero en Estados Unidos.

En relación con los servicios, Inter indicó que ofrecerá productos de crédito y servicios bancarios regulados tanto para residentes como para no residentes.

Con esto, ampliará las alternativas para colombianos que requieren cuentas, financiamiento u operaciones financieras en EE. UU. sin necesidad de establecer residencia en ese país.

Tags: Bancos
