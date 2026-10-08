Comestibles Ricos, que tiene marcas como Todo Rico, Tajamiel y Súper Ricas, cumple 65 años y prepara su expansión: esta es su nueva apuesta

Hay productos que terminan haciendo parte de la vida cotidiana de los colombianos. Aparecen en la mesa para compartir, en una lonchera, durante una jornada de estudio o trabajo y en esas compras rápidas que se convierten en parte de los hábitos de consumo. Súper Ricas es una de esas marcas que, durante décadas, ha construido reconocimiento en el país.
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Detrás de esa marca está Comestibles Ricos S.A., compañía colombiana que este año cumple 65 años de operaciones y que ahora enfrenta un nuevo reto: mantener la conexión con los consumidores que crecieron con sus productos mientras busca conquistar nuevos mercados y generaciones.
La empresa fue fundada en Bogotá en 1961 por Carlos Eduardo Silva Rojas y actualmente cuenta con marcas como Súper Ricas, Todo Rico, Chirricos, Chidos, Tajaditas y Tajamiel. Con el paso de los años, la compañía pasó de ser un negocio local a consolidar una operación industrial y comercial con presencia nacional e internacional.
Ahora, al cumplir 65 años, Comestibles Ricos pone el foco en innovación, expansión y fortalecimiento de su operación, mientras mantiene una apuesta por el campo colombiano y por el desarrollo de nuevos productos.
Comestibles Ricos tiene actualmente una participación del 11 % en el mercado nacional de pasabocas y cuenta con una red de distribución que llega a más de 90.000 puntos de venta en Colombia.
La compañía también ha avanzado en su presencia internacional. Su división de comercio exterior comercializa el portafolio en mercados como Estados Unidos, España, Inglaterra, Panamá y Puerto Rico, lo que le permite llevar productos desarrollados en Colombia a consumidores de otros países.
Ese alcance es uno de los principales puntos de partida para la siguiente etapa de la empresa. La apuesta no consiste únicamente en vender más productos en Colombia, sino en utilizar la capacidad industrial, la innovación y el conocimiento acumulado durante seis décadas para ampliar su presencia en otros mercados.
Amanda Silva, directora general de Comestibles Ricos, destacó el papel de los trabajadores en este proceso: “Alcanzar este hito nos llena de orgullo y, sobre todo, de un profundo agradecimiento. Nuestra permanencia durante más de seis décadas es el resultado de un modelo que concibe el cuidado de nuestros colaboradores como la pieza clave para alcanzar cada objetivo”, aseguró.
La innovación es parte de la estrategia de crecimiento de Súper Ricas
Uno de los elementos que diferencia la actual etapa de Comestibles Ricos es la apuesta por desarrollar tecnología propia para sus procesos productivos. La empresa escaló recientemente al puesto 8 del Ranking Nacional de Innovación de la ANDI, un resultado que se suma a diferentes desarrollos de ingeniería realizados durante su historia.
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Entre esos avances está el desarrollo de las primeras papas con sabor a pollo inspiradas en los asaderos bogotanos y la creación de una máquina capaz de empacar tres ingredientes diferentes en una sola bolsa, tecnología utilizada para producir Todo Rico.
Pero uno de los desarrollos más recientes está directamente relacionado con la expansión internacional. La compañía diseñó un equipo automatizado para el corte de plátano alargado destinado al mercado norteamericano, desarrollo por el que obtuvo una patente de modelo de utilidad.
Nuevos productos y cambios en los hábitos de consumo
La evolución también se ha dado en el portafolio. Comestibles Ricos señala que durante sus 65 años ha tenido que responder a transformaciones en los hábitos alimenticios, nuevas exigencias regulatorias y consumidores cada vez más atentos a las características de los productos que compran.
Uno de los ejemplos está relacionado con la entrada en vigor de las normas de etiquetado de alimentos en Colombia. La compañía asegura que se anticipó a algunos de estos requerimientos mediante modificaciones en las formulaciones de sus productos.
De acuerdo con la empresa, esa innovación técnica permitió eliminar los sellos de advertencia de sus principales referencias sin modificar el sabor tradicional. Paralelamente, amplió su oferta con productos como Todo Rico Queso, Chirricos Infladitos BBQ y Todo Rico Tricolor, este último asociado a la temporada futbolera.
La apuesta tiene un desafío particular para una compañía con marcas tradicionales: conservar los atributos que hicieron reconocidos sus productos, pero al mismo tiempo adaptarse a consumidores que tienen nuevas expectativas sobre alimentación, sostenibilidad y composición de los productos.
La expansión de Comestibles Ricos también está relacionada con su cadena de abastecimiento. La empresa asegura que adquiere directamente de productores colombianos el 100 % de la papa, el plátano y la yuca que utiliza. Además, a través de su Centro de Desarrollo Agrícola en Tunja, puede acopiar hasta 320.000 bultos de papa al año.
El crecimiento de la compañía también tiene un componente laboral. Comestibles Ricos señala que genera empleo para más de 1.000 personas y sus familias. Dentro de su estrategia de diversidad, la empresa reporta que las mujeres representan el 60 % de su fuerza laboral, uno de los indicadores que destaca en su apuesta por la equidad de género.
En materia industrial, la compañía ha evolucionado desde sus primeros años hasta consolidar una planta automatizada en Fontibón, desde donde soporta parte de la operación que permite atender su amplia red de distribución.
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Ese desarrollo ha sido acompañado por estándares de calidad, sostenibilidad y seguridad. La empresa cuenta, entre otros reconocimientos, con la Certificación Oro en el Sistema de Gestión Basura Cero, ISO 9001, HACCP otorgada por Icontec y el estándar BASC.
La empresa plantea así una estrategia que combina tres frentes: mantener el mercado colombiano, ampliar su presencia internacional y continuar desarrollando tecnología y productos propios.