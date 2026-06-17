La nueva forma de pagar compras grandes: combinar débito y crédito en una sola transacción

Muchas compras terminan frustrándose en el último paso. El cliente encuentra el producto que busca, llega al momento de pagar, pero descubre que el cupo de su tarjeta de crédito no alcanza o que no tiene suficiente saldo disponible en una sola cuenta.
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A partir de ahora, esa barrera podría desaparecer para millones de colombianos gracias a una nueva herramienta que permitirá dividir una misma compra entre una tarjeta débito y una tarjeta crédito, o incluso entre dos tarjetas de diferentes bancos.
La novedad llega en un momento en que los pagos digitales siguen ganando terreno en Colombia. Según cifras de la Superintendencia Financiera, el sistema nacional realiza cerca de 39.000 operaciones por minuto y el 82 % de ellas ocurre a través de canales digitales. Sin embargo, pese al crecimiento del comercio electrónico, una limitación frecuente seguía afectando a los consumidores: la imposibilidad de combinar diferentes medios de pago en una misma transacción.
Para responder a esta necesidad, la pasarela de pagos ePayco lanzó una solución que permite utilizar dos tarjetas para completar una sola compra. El sistema admite combinaciones entre tarjetas débito y crédito, o entre dos tarjetas de distintas entidades financieras, facilitando el pago de productos y servicios de alto valor.
La herramienta funciona permitiendo que el comprador distribuya el monto total de la transacción según sus necesidades. Por ejemplo, una persona que desea comprar un computador de $5 millones podría pagar $3 millones con una tarjeta de crédito y los $2 millones restantes con una cuenta débito. También podría dividir el valor entre dos tarjetas de crédito diferentes si ninguna cuenta individual tiene cupo suficiente para cubrir la totalidad de la compra.
De acuerdo con información de Fiserv citada por la compañía, más de ocho millones de colombianos cuentan con tarjetas de pago. De ellos, el 64 % utiliza principalmente tarjetas débito y el 37 % recurre a tarjetas de crédito. Pese a ello, muchos comercios aún no ofrecen la posibilidad de combinar ambos instrumentos dentro de una misma operación digital.
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Cómo funcionarán las compras con dos tarjetas
La nueva modalidad permitirá realizar distribuciones flexibles del valor de la compra. El usuario podrá definir porcentajes específicos para cada tarjeta, como una distribución de 70 % y 30 %, 80 % y 20 % o cualquier otra combinación disponible dentro del proceso de pago.
Esto significa que una persona ya no tendrá que recurrir necesariamente a créditos de consumo, avances o préstamos de corto plazo cuando el cupo de una sola tarjeta resulte insuficiente para concretar una compra importante.
Juan David Rúa, CEO de ePayco, explicó que uno de los principales beneficios del sistema consiste en que los usuarios podrán aprovechar los productos financieros que ya tienen disponibles.
«La principal ventaja del sistema frente a otros métodos disponibles en el mercado local es que ayuda a las personas a realizar compras importantes con las tarjetas que ya poseen, superando la barrera de los límites de crédito insuficientes si una sola alternativa no cubre el valor total», afirmó Rúa.
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El directivo agregó que esta modalidad también puede funcionar como una alternativa de autofinanciación, ya que permite distribuir el saldo entre diferentes fechas de corte o elegir distintos plazos de pago para cada tarjeta.