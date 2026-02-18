Concejo de Bogotá cita a debate de control político a Galán por crisis de basuras y revisará modelo de aseo

La gestión de los residuos sólidos en Bogotá volvió al centro de la discusión pública en la capital. Esto ocurrió luego de que el concejal Juan David Quintero convocara de manera formal al alcalde Carlos Fernando Galán a un debate de control político ante el Concejo Distrital, con el fin de que explique el estado actual del servicio de aseo tras los reportes ciudadanos sobre acumulación de basura en el espacio público.
El cabildante ha cuestionado en repetidas ocasiones el esquema de manejo de residuos implementado durante la actual administración. Esa postura derivó en la citación oficial, mediante la cual solicita respuestas puntuales del mandatario distrital sobre la operación, la planeación y la supervisión del servicio.
El debate de control político está programado para el 18 de febrero. Según el concejal, la discusión no se limitará únicamente a los retrasos en la recolección, sino que abarcará el diseño de las estrategias adoptadas por la Alcaldía para la prestación del servicio en la ciudad. El objetivo es revisar tanto la operación diaria como la planeación estructural del modelo.
Quintero señaló que durante la sesión presentará evidencias relacionadas con impactos sociales asociados a la gestión de los residuos. Afirmó que la situación ha generado afectaciones en distintos sectores de la ciudad y calificó el escenario como un “drama humanitario”. Asimismo, advirtió que, a su juicio, el modelo vigente requiere modificaciones de fondo que permitan mejorar la prestación del servicio y prevenir nuevos episodios de acumulación de desechos.
¿Cómo ha ajustado Galán la implementación de aseo en Bogotá?
La recolección de basuras ha sido uno de los principales retos operativos para la administración Galán en su primer tramo de gobierno. Desde el Distrito se han anunciado ajustes contractuales con los operadores privados del servicio, cuyos acuerdos estarán vigentes hasta el 30 de noviembre de 2027. La intención es garantizar la continuidad del aseo en la ciudad, pero bajo nuevas condiciones operativas orientadas a mejorar la eficiencia.
De acuerdo con la administración distrital, la estrategia busca atender problemas que se han acumulado durante varios años y que hoy son visibles en distintas localidades. Entre ellos se encuentran demoras en rutas, puntos críticos de disposición inadecuada y deficiencias en la cobertura de limpieza en áreas de alto tránsito peatonal.
Como parte de las medidas, se incorporarán nuevos equipos destinados a ampliar la capacidad operativa. Está prevista la entrada en funcionamiento de 35 camiones compactadores adicionales, con el propósito de reducir los tiempos de recolección y aumentar la frecuencia en sectores donde se han registrado mayores quejas ciudadanas.
Paralelamente, se fortalecerán las labores de barrido y limpieza. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) anunció la ampliación del barrido mecánico y manual en Bogotá, lo que se traducirá en aproximadamente 45.000 kilómetros adicionales de limpieza cada mes en las vías de la ciudad.