Contratos clave para ferrocarriles que se adjudicaron en diciembre siguen sin iniciar tras más de dos meses

Más de dos meses después de su adjudicación, varios contratos considerados estratégicos para el desarrollo ferroviario en Colombia permanecen sin iniciar su ejecución formal.
La situación corresponde a procesos contractuales definidos el 31 de diciembre de 2025, cuya falta de avance ha generado preocupación entre expertos y actores del sector, debido a las implicaciones que estos retrasos pueden tener sobre la planeación, la confianza institucional y la viabilidad de futuros proyectos de infraestructura.
Según personas cercanas a los procesos de licitación, dieron a conocer a Valora Analitik que, en total, se trata de al menos siete contratos de consultoría en fase de factibilidad, junto con sus respectivas interventorías, que aún no cuentan con actas de inicio.
Estos procesos comprenden corredores clave para la reactivación del sistema férreo nacional, como Buenaventura–Palmira, Yumbo–La Felisa, el corredor central de Bogotá, Villavicencio–Puerto López, Puerto López–Puerto Gaitán, además de una conexión interoceánica.
La ausencia de ejecución no solo altera los cronogramas previstos, sino que también incide en la calidad de los estudios de factibilidad, aseguró una fuente cercana a Valora Analitik que constituyen el soporte técnico para la estructuración de proyectos de infraestructura. Estos estudios permiten definir variables esenciales, entre ellas las condiciones técnicas, financieras y operativas.
¿Cómo afectaría la reactivación ferroviaria la demora en ejecución de los proyectos?
En consecuencia las fuentes consultadas dijeron al medio que cualquier retraso en su desarrollo repercute de forma directa en la planificación de las obras y en la capacidad de atraer inversión.
A este escenario se suma una percepción de limitada articulación entre las entidades del sector transporte, lo que dificulta la materialización de decisiones previamente adoptadas. Si bien el país ha asignado recursos relevantes para fortalecer el modo ferroviario durante 2026, la falta de avances en contratos ya adjudicados evidencia una brecha entre la disponibilidad presupuestal y la ejecución efectiva.
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Otro aspecto relevante es el impacto sobre la confianza del sector privado. La incertidumbre en torno a los tiempos de inicio y a la estabilidad de los procesos contractuales puede desincentivar la participación de inversionistas, especialmente en un contexto donde la estructuración de proyectos exige reglas claras y el cumplimiento estricto de los compromisos institucionales.