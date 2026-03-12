Gobierno dio paso clave para transporte férreo de pasajeros entre La Dorada y Chiriguaná

El Ministerio de Transporte anunció la firma de un memorando de entendimiento con la empresa Transferport para evaluar la posibilidad de habilitar, de manera progresiva, el transporte de pasajeros en el corredor férreo que conecta los municipios de La Dorada y Chiriguaná. Este tramo ferroviario es considerado uno de los más relevantes del país para el transporte de carga y forma parte de las estrategias del Gobierno Nacional orientadas a fortalecer el sistema ferroviario colombiano.
El corredor cuenta con una infraestructura aproximada de 522 kilómetros de extensión y cumple un papel clave dentro de la logística nacional, ya que permite articular el centro del territorio con los puertos del Caribe colombiano. Gracias a esta conexión, el tren se ha consolidado como un medio de transporte estratégico para el movimiento de mercancías, en especial para sectores productivos que dependen de rutas eficientes hacia los terminales portuarios.
A través del acuerdo suscrito con Transferport, el Gobierno busca analizar alternativas técnicas, operativas y financieras que permitan incorporar el servicio de transporte de pasajeros en una infraestructura que actualmente está destinada principalmente al traslado de carga. El objetivo es determinar la viabilidad de adaptar el corredor para que, además de cumplir su función logística, pueda atender necesidades de movilidad de las poblaciones ubicadas a lo largo de la vía férrea.
La implementación de un servicio de pasajeros en este corredor podría representar nuevas oportunidades para las comunidades cercanas a la línea férrea. Además de ampliar las opciones de transporte, el proyecto podría estimular actividades económicas locales, facilitar la conexión entre municipios y contribuir a mejorar la integración territorial en las regiones por donde atraviesa el trazado ferroviario.
Así avanza el tren de carga entre la Dorada y Chiriguaná
Esta iniciativa está vinculada al proyecto de Asociación Público-Privada (APP) del corredor La Dorada–Chiriguaná, que contempla inversiones cercanas a $3,4 billones. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de preconstrucción y tiene como propósito modernizar la infraestructura existente, optimizar las condiciones operativas de la vía férrea y garantizar su funcionamiento sostenible en el largo plazo. Dentro de este proceso se incluyen intervenciones en la vía, mejoras en los sistemas operativos y adecuaciones que permitan aumentar la eficiencia del transporte ferroviario.
Los datos más recientes evidencian una recuperación del transporte ferroviario en Colombia. Durante 2024, el corredor movilizó 225.348 toneladas de carga. Para 2025, el volumen superó las 1.150.000 toneladas, lo que representa un crecimiento cercano al 500 %. Este incremento refleja el interés creciente del sector logístico en utilizar el tren como una alternativa eficiente frente a otros modos de transporte, especialmente en trayectos de larga distancia.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que la firma del memorando constituye un paso dentro de la estrategia del Gobierno para recuperar el tren como medio de transporte para la población. Según explicó, el propósito es que la infraestructura ferroviaria continúe fortaleciendo el transporte de mercancías y, al mismo tiempo, vuelva a ofrecer servicios que beneficien directamente a las comunidades.
De acuerdo con la funcionaria, durante varias décadas el sistema ferroviario perdió relevancia en el país debido a la falta de inversión y al predominio de otros modos de transporte.