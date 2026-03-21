Desde 2022 a 2025, Ecopetrol cayó 15 escaños en el índice empresarial de reputación corporativa

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) situó a Ecopetrol en el segundo lugar entre las compañías con mejor reputación en 2022. Sin embargo, para 2025 la empresa se ubicó en el puesto 17, cayendo quince escaños. En 2023 descendió del segundo al cuarto lugar; en 2024 bajó dos posiciones adicionales hasta el sexto lugar; y en 2025 pasó del sexto al puesto 17.
Según explicó Mauricio Molano, profesor de reputación de la Universidad de La Sabana, este comportamiento responde a tres factores clave que han erosionado la imagen de la estatal energética colombiana: la inestabilidad en la gobernanza, la incertidumbre sobre la exploración petrolera y el dilema en torno a la transición energética.
El académico señaló que, en materia de gobernanza, la compañía ha registrado la renuncia de miembros de la Junta por desacuerdos. Asimismo, ha aumentado la percepción de politización en la toma de decisiones, en detrimento de criterios técnicos. En cuanto a la incertidumbre, indicó que, al ser Ecopetrol una empresa de la industria petrolera y gasífera, la no firma de nuevos contratos de exploración pone en duda su viabilidad financiera, ya que la reposición de reservas, es decir, la capacidad de encontrar nuevos hidrocarburos, es un elemento clave del negocio tanto en el presente como en el futuro.
“Aunque la empresa busca transformarse en una compañía de energía, el mercado ha cuestionado la rapidez y la claridad de esta transición, percibiendo un posible descuido del negocio que genera la caja actual: el petróleo. Una clara instrucción del Gobierno Nacional al presidente Ricardo Roa ocasionó la desaceleración de la exploración y la consolidación de nuevos negocios, afectando además aspectos como la caída en las reservas de gas. Esto último agravará aún más el panorama en los próximos meses por cuenta del conflicto entre EE. UU. e Irán”, expresó Molano.
Como contraste, es necesario señalar que el presidente de la estatal energética, Ricardo Roa, ha manifestado en múltiples ocasiones que el corazón del negocio sigue vigente y está siendo impulsado por su administración, destacando inversiones en materia exploratoria. También indicó que la vida media de las reservas aumentó y se ubicó en 2025 en 7,8 años, de los cuales 8,2 corresponden a crudo (84 %) y 6,3 años a gas (16 %). Añadió que la compañía perforó 16 pozos frente a los 10 presupuestados en el plan y que alcanzó una tasa de éxito exploratorio trianual de 44 %.
Sin embargo, lo que plantea Molano es una dinámica común en compañías petroleras y gasíferas de propiedad estatal: al ser empresas públicas, pueden orientar sus recursos y decisiones hacia objetivos de política pública, en lugar de seguir criterios técnicos enfocados en la maximización de utilidades y la generación de valor para los accionistas.
“La estatal petrolera, que cotiza desde 2008 en el mercado de valores de Nueva York, debe cumplir con normativas y estándares internacionales aplicables a compañías de este tamaño. Esto implica riesgos sobre el activo intangible más costoso y difícil de consolidar para cualquier organización: la reputación corporativa”, concluyó Molano.
Por su parte, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta dijo que uno de los factores que afectó la reputación de la empresa fue la pausa en su gobierno corporativo, lo cual incide directamente en la toma de decisiones y en el funcionamiento de la Junta Directiva. Según señaló, esto habría sido consecuencia de la intromisión del Gobierno. Acosta añadió que Colombia es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Agencia Internacional de Energía (IEA), por lo cual debe cumplir estándares, entre ellos los relacionados con la gobernanza corporativa de su empresa estatal.
“Ecopetrol está en el radar de la OCDE, de las calificadoras de riesgo, y desde luego, de las bolsas. Esto en la medida en que la compañía, desde 2006, dejó de ser una empresa industrial y comercial vinculada al Ministerio de Minas y Energía para convertirse en una sociedad anónima por acciones, listada en la Bolsa de Nueva York”, señaló el exministro.
Otro de los factores relevantes es la incertidumbre reciente. La Junta de la compañía se reunió el jueves 19 de marzo de 2026 para tomar una decisión clave sobre la permanencia de Ricardo Roa como presidente. Sin embargo, la construcción de consenso no ha sido fácil y la reunión fue reprogramada para el martes 24 de marzo.
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Por último, cabe señalar que Merco es una referencia en Iberoamérica en la evaluación de la reputación empresarial. Fue creado en el 2000, y según la propia organización, opera en 19 países, entre ellos Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, España, Italia y México.