Destinos poco recorridos en Colombia están impulsando el turismo internacional

El turismo en Colombia continúa consolidándose como un sector cada vez más diverso, con un crecimiento que trasciende los destinos tradicionales y se extiende hacia regiones emergentes. Durante el primer semestre de 2026, varios departamentos registraron incrementos significativos en la llegada de visitantes internacionales frente al mismo periodo de 2025, lo que refleja un mayor interés de los viajeros por conocer nuevos territorios del país.
Así lo revelan las cifras de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), según las cuales Vaupés encabezó el crecimiento porcentual en la llegada de turistas internacionales con un incremento del 63,2%. Le siguieron Guaviare, con 24,7%; Guainía, con 21,9%; y Nariño, con 21,7%, consolidándose como algunos de los destinos con mayor dinamismo durante los primeros seis meses del año.
La presidenta ejecutiva de ANATO, Paula Cortés Calle, señaló que este comportamiento representa una oportunidad para fortalecer la oferta turística nacional y ampliar el posicionamiento de nuevos destinos en los mercados internacionales.
«Estas cifras confirman que Colombia tiene una oportunidad enorme para seguir posicionando nuevos destinos ante el mercado internacional. El interés de los viajeros ya no se concentra únicamente en los lugares tradicionales, sino que también se está abriendo hacia territorios con propuestas diferenciales, experiencias de naturaleza, cultura, aventura y autenticidad», afirmó la dirigente gremial.
¿Cómo estuvo el turismo en los departamentos principales de Colombia?
Además de los departamentos con las mayores variaciones porcentuales, ANATO destacó el desempeño de otras regiones que también registraron un aumento en la llegada de visitantes extranjeros. Meta presentó un crecimiento del 9,0%; Sucre, del 8,9%; Tolima, del 8,8%; San Andrés, del 8,2%; Amazonas, del 6,6%; y Risaralda, del 4,9%.
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Aunque estos resultados evidencian una mayor diversificación del turismo internacional en Colombia, los principales receptores de viajeros extranjeros continúan siendo los departamentos con mayor capacidad de infraestructura turística, conectividad aérea y oferta de servicios.
Durante el primer semestre de 2026, Bogotá concentró el 35,8% del total de llegadas de visitantes internacionales al país. Antioquia ocupó el segundo lugar, con una participación del 24,8%, mientras que Bolívar representó el 18,9%. En conjunto, estos tres departamentos concentraron cerca del 80% de los turistas internacionales que ingresaron a Colombia durante el periodo analizado.
A nivel municipal, Bogotá se mantuvo como la principal puerta de entrada del turismo internacional al registrar la llegada de 869.000 visitantes extranjeros entre enero y junio de 2026. Medellín ocupó el segundo lugar, con 568.000 turistas internacionales, seguida por Cartagena de Indias, con 457.000. Cali completó el grupo de las principales ciudades receptoras al contabilizar 96.000 visitantes extranjeros durante el primer semestre del año.