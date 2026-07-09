Deuda externa de Colombia cayó de nuevo en abril: obligaciones del sector público se redujeron casi 4 %

En abril de 2026, la deuda externa total de Colombia experimentó una moderación, situándose en US$247.669 millones. Esta cifra representa el 51,6 % del PIB y refleja una disminución de 1,1 puntos porcentuales (pp) frente al 52,7 % registrado en marzo de este año, según cifras preliminares del Banco de la República.
El saldo de las obligaciones del país medido en proporción al tamaño de la economía se ha venido moderando desde el repunte con que arrancó el año (55,4 % en enero), un nivel no observado desde mayo de 2024 (56,7 %).
Este descenso durante el cuarto mes del año fue impulsado por una reducción de más de US$4.800 millones (variación del 2 %), que proviene netamente del sector público.
Y es que la deuda del sector público se contrajo 1,2 puntos porcentuales (pp) tras pasar del 32,7 % del PIB en marzo al 31,5 %, lo que significó moverse de US$156.882 millones a US$150.818 millones en un mes, esto es un 3,9 % menos.
No obstante, llama la atención que los intereses de la deuda del sector público aumentaron más del 62 % en el periodo analizado, pasando de US$684 millones a US$1.113 millones.
Así mismo, las estadísticas del Banco de la República confirman que el gobierno general mantiene su endeudamiento externo concentrado fundamentalmente en el largo plazo, con un saldo de US$149.738 millones.
Por otra parte, el endeudamiento externo del sector privado mostró un comportamiento distinto: tras la contracción observada en marzo, en abril repuntó 30 puntos básicos (pb), alcanzando una representación del 20,2 % del PIB.
De esta manera, el saldo en dólares aumentó un 1,3 % desde US$95.612 millones hasta US$96.850 millones. Al igual que en el sector público, la mayoría de ellos puestos en largo plazo (US$63.532 millones).
En este caso, a intereses corresponden US$352 millones en abril, una cifra que apenas aumentó el 0,3 % respecto al mes previo.
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