Dólar abre con ligero repunte tras conocerse datos de inflación de Colombia y EE. UU.

La tasa de cambio en Colombia inicia la sesión con un ligero repunte, abriendo en $3.650. Esto representa un avance de $8 frente al cierre del jueves ($3.642), en una jornada marcada por datos de inflación que superaron las expectativas en el ámbito local y un panorama geopolítico que amenaza con descarrilar el reciente optimismo.
A nivel global, el dólar se mantiene estable cerca de su zona de soporte crítica. Según JP Tactical Trading, el índice DXY oscila en los 98,6 puntos.
Esta mañana, se conoció que la inflación en EE. UU. (CPI) se situó en 3,3 % en su variación anual, ligeramente por debajo del 3,4 % que esperaba el mercado. Aunque la cifra trajo un breve respiro, la inflación subyacente (2,6 %) y el nivel general siguen en sus puntos más altos desde mayo de 2024.
El impacto de la guerra con Irán sobre los costos energéticos ha sido tan profundo que los analistas ya dan por sentado que no habrá recortes de tasas en EE. UU. durante 2026, lo que le otorga un «colchón» de fortaleza al billete verde.
La atención del mercado se traslada al mediodía para observar si, al cierre, el DXY logra sostener su piso de 98,6 y si la sorpresa inflacionaria en Colombia impulsa al peso a buscar de nuevo los $3.670.
Petróleo al alza por el bloqueo en Ormuz y el frente libanés
A pesar del cese al fuego, el crudo vuelve a ganar terreno debido a que la normalización del flujo energético es mucho más lenta de lo previsto.
Los futuros del crudo Brent, el referente mundial del petróleo, subían un 1,4 % hasta US$97,24 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. habían aumentado un 1,4 % hasta US$99,25 por barril.
El tráfico por el Estrecho de Ormuz sigue paralizado, operando a menos del 10 % de su capacidad normal. Además, la tensión escala por los reportes de que Irán intentaría cobrar tarifas de paso en criptomonedas, una medida que Donald Trump ya advirtió que debe «detenerse de inmediato».
Mientras EE. UU. e Irán mantienen su tregua, Israel ha intensificado sus ataques contra Hezbolá en el Líbano en medio de la disposición de Netanyahu de negociar el desarme del grupo paramilitar con el gobierno libanés. Ayer se reportaron más de 300 muertes.
Por su parte, Teherán amenazó con no asistir a las negociaciones de paz en Pakistán programadas para este sábado si Israel no detiene sus operaciones en suelo libanés. Esta falta de consenso sobre si Líbano está o no incluido en el pacto de Washington mantiene el «premio por riesgo» en los precios del petróleo.
Mañana será un día clave con el inicio de las mesas de diálogo en Pakistán. Cualquier señal de que Irán se levante de la mesa por los ataques en el Líbano podría disparar el petróleo nuevamente sobre los US$100 antes de la apertura del lunes.
Inflación se acelera en Colombia complica al BanRep
La inflación anual en Colombia saltó al 5,56 %, superando el 5,29 % de febrero, el dato logrado un año atrás (5,09 %) y el 5,4 % que proyectaba el mercado para el mes pasado, de acuerdo con el DANE.
Los servicios de electricidad, comunicaciones y los alimentos siguen presionando el bolsillo de los colombianos.
Con el indicador alejándose de la meta del 3 %, la postura del Banco de la República de mantener tasas altas (actualmente en 11,25 %) sale fortalecida, lo que dificulta las intenciones del Gobierno de forzar una reducción del costo del crédito en el corto plazo.
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