Dólar en Colombia arranca a la baja tras decreto que repatriará billones de pensiones en fondos privados

El dólar en Colombia inició sesiones este 21 de enero en los $3.671 según datos suministrados por Credicorp, lo que es el mismo valor cuando se compara con el cierre de este miércoles 20 de enero.
Sin embargo, tras los primeros minutos de operaciones, el precio mínimo de la moneda estadounidense es del orden de los $3.650 y el máximo alcanza los $3.671.
Con lo anterior, el precio promedio del dólar en Colombia alcanza los $3.653, lo que es $31 menos cuando se compara con la tasa representativa del mercado informada por la Superintendencia Financiera.
En el plano local, la publicación del proyecto de decreto, mediante el cual se busca traer casi $100 billones de ahorros de pensiones en fondos privados que están siendo invertidos en el exterior, activó las perspectivas sobre lo que pudiera llegar a pasar con la tasa de cambio.
Expectativas para el dólar en Colombia
Un informe de Credicorp Capital da cuenta de que, aunque la incertidumbre es elevada, se estima que el potencial impacto sobre el dólar en Colombia podría ser de cerca de $150-$200 adicionales en el corto plazo, lo que en todo caso se constituiría en una importante oportunidad de compra de dólar.
“Actualmente, las AFPs tienen cerca del 48% de sus portafolios en activos en el exterior, equivalentes a $255billones. Bajo los nuevos límites establecidos en el decreto (a precios y valor del portafolio de hoy y todo lo demás constante), tendrían que monetizarse cerca de US$19.000 millones en los próximos tres años y un total de US$26.000 millones a 5 años”.
Aclara el informe que este monto podría ser inferior en caso el desempeño “relativo de los activos locales sea superior al de los activos en el exterior dado que la participación relativa de los primeros aumentaría de forma orgánica; asimismo, el comportamiento del dólar jugará un rol en el monto final a ser monetizado a lo largo del tiempo”.
Finalmente, en el plano externo, el dólar en Colombia está pendiente de las tensiones comerciales y sobre la confianza inversionista del enfrentamiento y la escalada de tensiones entre Trump y Europa por la intención de su Gobierno de quedarse con Groenlandia.
