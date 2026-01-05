Lo que debe pasar para que el dólar en Colombia vuelva a los $3.500

Desde abril del 2021 el dólar en Colombia no toca la barrera de los $3.500, un nivel que analistas locales ven como “ideal” para la economía nacional. Sin embargo, poder ver precio pareciera ser complejo.
Varios son los hechos en el más corto plazo que han condicionado que la tasa de cambio se dispare y supere sustancialmente la barrera de los $4.000.
Sin embargo, las expectativas de que el dólar en Colombia siga bajando se mantienen aunque fuertemente condicionadas por hechos tanto locales como externos.
Lo primero que habría que tener en cuenta es que el país se enfrentará a una elección presidencial el año entrante. Un resultado no previsto por el mercado podría terminar restándole confianza al mercado.
También se revisan con cuidado las perspectivas sobre las propuestas de política económica que tendrán los punteros de las encuestas.
Esto más bajaría al dólar en Colombia
Con esto de base, un candidato de perfil ortodoxo en materia económica podría ayudar a que el dólar se mantenga en niveles más del lado de los $3.500.
Adicionalmente, habrá que tener muy en cuenta lo que pueda pasar con las reformas que todavía mantiene el gobierno Petro en materia de política económica, como lo son los nuevos impuestos decretados en la emergencia económica.
Un punto fundamental que va de la mano con el dólar en Colombia es lo que pase con la inflación del país en el más corto plazo y, en ese frente, las expectativas siguen siendo altas.
Los analistas aseguran que el IPC no va a desacelerarse en los niveles previstos, por lo que la política monetaria del Banco de la República se mantendría fuertemente restrictiva.
El dólar en Colombia, hay que recordar, se mueve, entre otras muchas causas, con base en la inversión que llegue al país y unas tasas altas condicionan algo ese panorama.
La más reciente Encuesta de Fedesarrollo señala que para diciembre de 2025, los analistas consideran que la tasa de cambio del dólar en Colombia se ubicará en un rango entre $3.830 y $3.897, con $3.850 como respuesta mediana.
Recomendado: Dólar en Colombia rompe el soporte de los $3.700
“Esto último, agrega el análisis, representa una caída frente al pronóstico anterior ($3.900). Para diciembre de 2026, los analistas esperan una tasa de cambio de $3.911”, concluye el análisis.