Dólar en Colombia rompe el soporte de los $3.700; no se veía este valor en una apertura desde mayo de 2021

El dólar estadounidense inició la última semana del año con un movimiento que marca un hito técnico en el mercado cambiario colombiano. La divisa abrió hoy en $3.699, perforando el soporte técnico de los $3.700, una cifra que no se registraba en una apertura desde hace más de cuatro años.
Pese a este mínimo inicial, el precio de apertura se sitúa por encima del cierre del viernes pasado, que fue de $3.685,10. Durante los primeros minutos, la moneda ha oscilado entre un mínimo de $3.699 y un máximo de $3.707.
Analistas de JP Tactical Trading señalaron que el dólar abrió la jornada ubicándose en todo el rango del modelo táctico para hoy ($3.661 – $3.746). Se advierte un contexto de baja liquidez debido a las festividades de fin de año, lo que suele exacerbar la volatilidad ante flujos pequeños.
En el frente interno, los operadores mantienen la mirada puesta en la evolución de la propuesta de reforma Constituyente de Gustavo Petro. Según los expertos, de iniciar su trámite, esta iniciativa generaría una gran aversión al riesgo y se traduciría en una presión alcista para el dólar.
Por ahora, el índice dólar DXY se mantiene estable en 98 puntos y se prevén flujos muy equilibrados entre la compra y la venta.
Petróleo al alza tras diálogos entre Trump y Zelenski
En el mercado de materias primas, el crudo Brent (referencia para Europa) sube un 2,27 % situándose en US$61,61 y el WTI de EE. UU. se cotiza en US$58,14 con una ganancia del 2,47 %. El comportamiento del sector energético está influenciado por la intensa actividad diplomática en Estados Unidos.
El presidente Donald Trump afirmó que las conversaciones para finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania avanzaron tras su reunión con Volodímir Zelenski en Florida. Aunque hay progresos en garantías de seguridad, persisten desacuerdos clave sobre temas territoriales, especialmente en el Donbás.
La situación sigue siendo delicada debido a los continuos ataques rusos sobre la infraestructura energética ucraniana, lo que mantiene abierta la duda sobre la viabilidad de un acuerdo de paz definitivo.
Noticias clave del día y la semana
Los mercados globales operan con un tono de cautela en esta semana corta de negociación. Mientras el riesgo tradicional se reduce, las criptomonedas se han visto favorecidas por el ajuste de posiciones de los inversionistas, de acuerdo con los analistas.
La DIAN reveló que el recaudo tributario de Colombia a noviembre sumó $277,09 billones, alcanzando el 90 % de la meta anual de $305,5 billones. Sin embargo, para cumplir el objetivo el Gobierno necesitaría recaudar más de $28 billones solo en diciembre. El propio director encargado de la entidad reconoció que es muy probable que este año queden faltando cerca de $11 billones para cumplir la meta inicial.
En Estados Unidos no se esperan referencias macroeconómicas hoy. La atención se centrará en las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. En el plano local, el mercado está a la espera de los datos de desempleo con corte a noviembre que revelará el DANE mañana martes.
