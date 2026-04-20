Dólar en Colombia abre a $3.585; el peso en su soporte crítico mientras Ormuz vuelve a encenderse

La tasa de cambio en Colombia inicia la semana con una ligera tendencia al alza, abriendo en $3.585. Esto representa un aumento de $1 frente al cierre del viernes ($3.584), ubicando al peso colombiano en una zona de soporte técnico vital. Sin embargo, el alivio cambiario local choca con una nueva tormenta en Oriente Próximo que ha disparado los precios del petróleo en las últimas horas.
El mercado se encuentra en una encrucijada de interpretaciones técnicas tras la fuerte entrada de flujos de venta de dólares la semana pasada.
Los expertos de JP Tactical Trading advierten que el peso ha llegado a un «soporte estructural» muy fuerte entre los $3.570 y $3.580. Según su análisis, este es el mismo nivel donde la divisa rebotó anteriormente, lo que podría activar compras masivas en la región y catapultar el precio de vuelta hacia los $3.800 si el soporte resiste.
Por el contrario, Credicorp Capital observa que la tendencia bajista aún tiene fuerza, con un rango de operación amplio entre los $3.550 y $3.650. Para ellos, la negación de rupturas al alza sugiere que el dólar podría seguir testeando la zona inferior si continúan los flujos de venta.
Mientras tanto, el índice DXY a nivel global permanece estable alrededor de los 97 puntos, actuando más como un espectador que como un motor de volatilidad en este momento.
En Colombia, el mercado seguirá monitoreando si el alza del petróleo ayuda al peso a romper el soporte de los $3.570 o si, por el contrario, la cercanía del fin del cese al fuego en Irán dispara la aversión al riesgo.
Petróleo salta un 4 % por el fracaso diplomático
Tras un viernes de caídas, los precios de la energía han vuelto a explotar este lunes debido al colapso de las expectativas de paz entre Washington y Teherán.
El Brent se cotiza en US$94,16 (+4,22 %), tras haber tocado los US$97,50 en la madrugada y l WTI llegó a los US$87,51 (+6,09 %).
El detonante de la escalada ocurrió cuando Irán se retiró de la mesa de negociaciones en Pakistán y acusó a EE. UU. de preparar un «ataque sorpresa». La tensión militar subió de nivel luego de que Donald Trump confirmara que fuerzas estadounidenses interceptaron y tomaron el control del buque iraní TOUSKA, alegando una violación del bloqueo naval.
En respuesta, medios iraníes reportaron ataques con drones contra naves militares de EE. UU. Con el cese al fuego a punto de expirar este 22 de abril, el mercado teme que el Estrecho de Ormuz regrese a un cierre total y definitivo.
Agenda semanal
En Estados Unidos, el foco estará en la publicación de los índices PMI de manufactura y servicios, que darán pistas sobre si la economía estadounidense necesita tasas altas por más tiempo.
En el plano local, el DANE publicará hoy la Encuesta de Calidad de Vida 2025, la cual permitió calcular que 800.000 personas salieron de la pobreza multidimensional el año pasado, con lo que actualmente, 5,2 millones de colombianos permanecen en esta condición, una mejora significativa frente a 2024.
Hoy también se conocerá el dato de actividad económica de febrero (ISE). Las proyecciones de Bancolombia sugieren un crecimiento superior al 2 %, lo que confirmaría que la economía colombiana está logrando acelerar a pesar de las altas tasas de interés.
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