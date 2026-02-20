Dólar en Colombia abre a la baja; alza de inflación en EE. UU. podría acelerar el rally global de la divisa

El dólar estadounidense inicia la última jornada de la semana con un leve retroceso en el mercado colombiano, abriendo en $3.694. Esta cifra representa una caída de $4,44 frente al cierre de ayer, que se situó en $3.698,44.
A pesar de este respiro matutino, la divisa cierra una semana marcada por la fortaleza global y un ambiente geopolítico tenso.
De acuerdo con el reporte de JP Tactical Trading, el dólar a nivel mundial finaliza una semana con sesgo alcista. Dos motores han impulsado al índice DXY a volver a los 97 puntos: las perspectivas de una Reserva Federal más estricta (tasas altas por más tiempo) y el aumento de los decibelios en la confrontación entre EE. UU. e Irán.
Sin embargo, los analistas destacan que, aunque hay presión, se siguen respetando los niveles técnicos de los últimos meses. En la región, monedas como el peso mexicano, el real brasileño y el peso colombiano están «testeando» sus zonas de techo (resistencias) sin lograr romperlas de forma definitiva por ahora.
Petróleo: Calma tensa tras el ultimátum de 10 días
Los precios del crudo amanecen estables tras la volatilidad de ayer. Los mercados están procesando la reciente afirmación del presidente Trump, quien aseguró que en los próximos 10 días decidirá si lanza ataques militares contra Irán.
El Brent (referencia Europa) se sitúa en US$66,35 (-0,03 %). Ayer llegó a tocar los US$71,66 por el temor a cierres en el Estrecho de Ormuz. El WTI (referencia EE. UU.) cotiza en US$66,37 (-0,06 %).
El riesgo de un conflicto abierto en Oriente Próximo mantiene una «prima de guerra» latente sobre el barril. Cualquier movimiento militar en el Estrecho de Ormuz —arteria vital por donde pasa el 20 % del crudo mundial— podría disparar los precios de forma inmediata, lo que suele presionar el tipo de cambio en países exportadores como Colombia.
El PCE, la cifra que «manda» en la FED
En Estados Unidos, el índice de precios PCE (Gasto en Consumo Personal) de diciembre de 2025, que es la métrica favorita de la Reserva Federal para medir la inflación, subió al 2,9 %.
El mercado le apostaba que la inflación general se mantuviera en el 2,8 %, aunque advirtió que, en caso de ser más alto de lo esperado, como en efecto sucedió, el dólar global podría retomar su rally alcista, ya que confirmaría que la FED no tiene espacio para bajar tasas en el corto plazo.
Por su parte, el PCE subyacente avanzó hasta 3 %, superando el 2,9 % proyectado y marcando su nivel más alto desde noviembre de 2023.
En paralelo, el crecimiento económico mostró señales de enfriamiento: el PIB del cuarto trimestre de 2025 se expandió apenas 1,4 %, muy por debajo del 2,8 % que anticipaba el mercado.
