Dólar en Colombia abre a la baja en $3.184 en medio del anuncio de expedición del PGN 2027 por decreto

El mercado cambiario en Colombia inicia la jornada de este jueves con un ligero sesgo hacia la toma de ganancias.
Tras haber cerrado ayer en $3.189,50, el dólar abrió la sesión en $3.197,50 y retrocedió en sus primeras transacciones hasta ubicarse en $3.184.
De acuerdo con JP Tactical Trading, tras la apertura en $3.197,50 y el posterior ajuste a $3.184, la tasa de cambio refleja una dinámica contenida a la espera de factores con capacidad de marcar tendencia.
Para los analistas, la cotización local del dólar busca dirección en una jornada cruzada por el desenlace del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 y un nuevo repunte en los precios internacionales del petróleo.
Juan Andrés Yánez, asociado de divisas de Credicorp Capital, reveló una perspectiva alcista luego de que la tasa de cambio se moviera por encima de $3.180, y no descarta que se llegue a los $3.300.
A escala internacional, el índice DXY presiona el soporte técnico clave de los 101,60 puntos y muestra una tendencia al alza. Para JP Tactical, su comportamiento global se mantiene en una fase de consolidación lateral, en la cual una eventual rotura reabriría el sesgo bajista de mediano plazo.
Brent supera los US$110 impulsado por inventarios en EE. UU. y tensión con Irán
Los precios internacionales de los energéticos registran un nuevo impulso alcista durante la mañana de este jueves. La referencia Brent subía un 1,1 %, superando la barrera de los US$110,02 por barril y el WTI avanzaba un 0,9 %, ubicándose en torno a los US$98,05 por barril.
Analistas advierten que el repunte de la materia prima responde a la combinación de una caída mayor a la proyectada en las reservas comerciales de crudo y gasolina en Estados Unidos (con un descenso en los inventarios de crudo de 3,06 millones de barriles) y al incremento en la prima de riesgo geopolítico.
Reportes de medios señalan que Washington y Tel Aviv evalúan intensificar las opciones operativas contra la infraestructura energética e instalaciones nucleares de Teherán, en un contexto marcado por la reunión entre el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
PGN 2027 será expedido por decreto
El mercado local digiere la confirmación de la adopción del Presupuesto General de la Nación para 2027 mediante decreto ejecutivo.
Ante el vicio de trámite legislativo en el Congreso (aprobación de textos disímiles entre Senado y Cámara para el artículo 65 sin etapa de conciliación) y el vencimiento del plazo constitucional del 20 de octubre, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella decidió expedir el presupuesto por un monto definitivo de $634,9 billones.
Dado que la versión por decreto se soporta en el borrador presentado en primer debate, quedaron excluidas las adiciones aprobadas en la discusión plenaria para la reconstrucción por eventos sísmicos, subsidios de energía/gas, programas sociales, Icetex y el sector Salud.
En consecuencia, se hizo oficial la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior, siendo designado en su reemplazo Alejandro Ordóñez, en un movimiento que reconfigura el mapa de alianzas del Ejecutivo tras el cierre del debate presupuestal en el Legislativo.
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