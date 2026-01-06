Dólar en Colombia abre a la baja; mercados mundiales guardan cautela en medio de tensiones

La divisa estadounidense comenzó la jornada de este martes con una ligera tendencia a la baja en su apertura. El dólar inició negociaciones en $3.730,33, ubicándose por debajo del cierre de ayer, de $3.737.
Durante los primeros movimientos, la moneda ha registrado un mínimo de $3.701,15 y un máximo que coincide con su precio de apertura.
Pese a este movimiento inicial, el mercado colombiano opera bajo una atmósfera de alta tensión geopolítica y económica que mantiene en alerta a los inversionistas.
Según el análisis de JP Tactical Trading, el dólar abrió operando dentro de todo el rango del modelo táctico del día, proyectado entre $3.784 y $3.692. A nivel internacional, la divisa norteamericana «continua en su consolidación eterna», manteniendo un movimiento de volumen suficiente para cambiar la tendencia, pero sin rupturas claras todavía.
Los mercados amanecen con un marcado tono de cautela. Los inversionistas continúan monitoreando de cerca la evolución de la escena geopolítica en Venezuela, factor que está dictando el sentimiento de riesgo en la región.
Volatilidad y geopolítica en el sector energético
Los precios del crudo registran subidas moderadas en el inicio de la sesión, mientras el mercado digiere los cambios en el suministro regional y las decisiones de los grandes productores.
El West Texas Intermediate (WTI) registra un alza del 0,45 %, situándose alrededor de los US$58 por barril, mientras que el Brent sube un 0,70 % hasta US$58,73.
Si bien Venezuela posee las mayores reservas probadas, su producción actual representa menos del 1 % del suministro global, lo que limita los riesgos inmediatos de oferta. No obstante, una eventual normalización política podría incrementar la producción futura, añadiendo presión a un mercado ya sobreabastecido.
Este escenario se complementa con el recorte de precios oficiales de Arabia Saudita hacia Asia y la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de pausar los aumentos de producción en el primer trimestre.
Noticias clave: Choque diplomático Trump-Petro y presiones fiscales
Según los analistas, los activos colombianos enfrentan fuertes presiones tras el aumento de las tensiones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Gustavo Petro.
Tras la destitución de Nicolás Maduro, el tono de Trump se ha endurecido, acusando a Petro de tolerar el narcotráfico y advirtiendo que EE. UU. no permitirá que la situación continúe. Por su parte, el mandatario colombiano ha rechazado públicamente la intervención en el país vecino.
Los bonos soberanos en dólares han caído alrededor de un centavo a lo largo de la curva, de acuerdo con JP Tactical Trading. Este choque diplomático debilita la confianza de los inversionistas y eleva la prima de riesgo.
A la incertidumbre política se suma un contexto fiscal frágil, marcado por el reciente aumento del salario mínimo del 23 %, mayores temores inflacionarios y la incertidumbre de cara al próximo proceso electoral.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia muestra una valorización del 0,60 %, en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
