Dólar en Colombia abre al alza tras elecciones; petróleo sigue disparado

El mercado cambiario amanece bajo el impacto de un lunes negro para los costos energéticos. El dólar en Colombia abrió hoy en $3.780, subiendo $10 frente al cierre del viernes ($3.770). En una jornada marcada por el décimo día de guerra en Oriente Medio, el peso colombiano intenta resistir un entorno global donde el petróleo ha roto la barrera de los US$100 y el pánico se apodera de los suministros.
La tasa de cambio colombiana mantendría una tendencia lateral amplia entre los $3.721 y los $3.830, según Credicorp Capital, tras la jornada electoral del domingo, tras devaluarse un 0,47 % durante la semana pasada; por su parte, el índice DXY (fortaleza del dólar global) avanzó con fuerza hasta los 99,65 puntos, impulsado por la demanda de activos refugio.
De acuerdo con la firma, los resultados de las elecciones en Colombia serán determinantes para el comportamiento de los mercados, además, se publicarán varios datos macro en Estados Unidos: la inflación de febrero y el PIB del tercer trimestre de 2025.
Petróleo: El Brent supera los US$100 tras el mayor salto en seis años
El crudo es el protagonista absoluto de la mañana. La escalada bélica entre EE. UU., Israel e Irán ha paralizado casi por completo el tráfico en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del suministro mundial.
El Brent (referencia Europa) se revaloriza un 12,54 % hasta los US$102,47, aunque en la madrugada llegó a tocar los US$119,5 (un salto del 29 %, el mayor desde marzo de 2020). Por su parte, el WTI (referencia EE. UU.) sube un 12,72 % hasta los US$102,66.
Este shock energético ha cambiado las apuestas. El mercado ya no espera recortes de tasas pronto por parte de la Reserva Federal, pues la inflación energética obligará a mantenerlas altas.
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el alza en la gasolina es un “pequeño precio a pagar” a cambio de eliminar la amenaza nuclear de Irán. Mientras tanto, el G7 celebrará una reunión de emergencia a la 1:30 p. m. para decidir si liberan reservas estratégicas y frenan la sangría de precios.
El fin de semana, el régimen iraní nombró el domingo a Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido ayatolá, como nuevo líder supremo. Esta sucesión sugiere que Teherán no retrocederá. Trump ya calificó la elección como “inaceptable”, lo que anticipa una prolongación de los bombardeos que ya han alcanzado depósitos de petróleo estratégicos. Cerca del 90 % del crudo que sale por Ormuz va hacia Asia, lo que amenaza con desestabilizar también la economía oriental.
Noticias de Colombia: Inflación y deuda
En el frente interno, tras conocerse que la inflación de febrero cerró en el 5,29 % (una reducción leve frente al dato anterior), el mercado está atento hoy a dos frentes.
Por un lado, el Banco de la República revelará hoy las inflaciones básicas para medir qué la tendencia de los precios de manera desagregada. Por otro, la entidad publicarán los datos consolidados de deuda externa a diciembre de 2025, clave para evaluar la sostenibilidad fiscal en medio del ruido electoral.
