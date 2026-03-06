Dólar en Colombia abre al alza y se acerca a $3.800; peores datos de empleo en EE. UU. mueven la divisa

El dólar estadounidense abre la última jornada de la semana con un nuevo impulso alcista en el mercado colombiano, con una cotización de $3.794. Esta cifra representa un incremento de $19 frente al cierre de ayer ($3.775), reflejando una mañana donde los inversionistas intentan equilibrar el persistente ruido en Medio Oriente con una serie de datos macroeconómicos clave.
A pesar de que la geopolítica ha sido la protagonista absoluta de la semana, Rodrigo Lama, de la fintech Global66, señaló que no se debe perder de vista el cargado calendario macroeconómico estadounidense, luego de que se conocieran datos como el PMI manufacturero y de servicios, el empleo privado ADP y las solicitudes de subsidio por desempleo.
«El informe oficial de empleo del viernes, que incluye las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, es determinante para las expectativas de la FED y la trayectoria del dólar. En Colombia, el mercado también estará en vilo por la publicación del IPC, dato vital para entender los próximos movimientos del Banco de la República», explicó Lama.
Mercado Laboral de EE. UU. se desacelera
El Departamento de Trabajo de EE. UU. reveló hoy los datos de empleo no agrícola, arrojando luz sobre la salud del mercado laboral, datos clave para que la Reserva Federal (FED) decida si mantiene las tasas altas o si el enfriamiento es suficiente para empezar a recortarlas.
La tasa de desempleo pasó del 4,3 % al 4,4 %, lo que sugiere que se ralentizó la generación de puestos de trabajo, contrario a lo que proyectaba el mercado (4,3 % estable). Además, las nóminas no agrícolas disminuyeron en 92.000 puestos en febrero, mientras que los economistas encuestados por Dow Jones esperaban un aumento de 50.000 en el mes.
Petróleo: ¿Intervención estatal en el mercado de futuros?
El crudo, motor de la volatilidad reciente, muestra una tensa calma tras cinco sesiones de alzas fuertes provocadas por el conflicto con Irán.
El Brent (referencia Europa) se cotiza en US$85,46 (+0,04 %), mientras el WTI (referencia EE. UU.) registra un valor de US$80,93 (+0,17 %).
Según informes de la CNBC, el gobierno de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro están considerando seriamente intervenir en el mercado de futuros de petróleo. El objetivo es frenar el rally de precios que está encareciendo la energía globalmente. Esta medida, de concretarse, sería un movimiento inusual para tratar de estabilizar la inflación antes de que el conflicto en el Golfo Pérsico cause un daño económico irreversible.
Lo que viene para Colombia
En el plano local, toda la atención se desplaza ahora hacia el DANE, que publicará el dato de inflación mensual y anual a las 6:00 p. m. El mercado le apunta a que la variación del IPC se ubique alrededor de 5,5 % (5,52 % según la encuesta de Fedesarrollo y 5,49 % en el sondeo del BanRep).
Con un dólar rozando nuevamente los $3.800 y los precios de la energía al alza, el dato de inflación será crítico para determinar si el costo de vida en Colombia logrará finalmente entrar en el rango meta o si recibirá un nuevo golpe por la tasa de cambio.
