Dólar en Colombia abre con leve alza; acuerdo de Trump y Venezuela presiona precios del petróleo a la baja

El dólar estadounidense inició la sesión de hoy con una ligera presión al alza, abriendo en $3.720, lo que representa un incremento de $3,01 frente al cierre de ayer, situado en $3.716,99.
A pesar de la volatilidad geopolítica en la región, la divisa muestra una notable estabilidad en los primeros minutos de operación.
De acuerdo con el análisis de JP Tactical Trading, la apertura en Colombia se mantiene «en línea con el cierre de la última sesión». A nivel internacional, el billete verde continúa operando en un movimiento lateral, a la espera de indicadores macroeconómicos clave que se publicarán en las próximas horas en Estados Unidos.
En la cotización de hoy serán determinantes los datos del mercado laboral de EE. UU. (ADP, JOLTS, solicitudes de desempleo y nóminas no agrícolas), claves para validar la narrativa de enfriamiento gradual y las presiones salariales. El mercado evaluará si estas cifras refuerzan la postura más acomodaticia de la FED de cara a los próximos meses.
“En un escenario favorable, los flujos hacia activos de riesgo y commodities se mantendrían firmes, reforzando la apreciación de las monedas latinoamericanas. Bajo este escenario, el USD/COP tendría espacio para retomar su movimiento bajista hacia la zona de $3.700. Por el contrario, en un escenario adverso, el mercado podría ajustar sus expectativas de política monetaria, generando un rebote técnico del dólar. En este caso, el USD/COP podría rebotar hacia niveles cercanos a $3.820”, dijo Rodrigo Lama de Global66.
Petróleo cae ante el histórico acuerdo entre Trump y Venezuela
Los precios internacionales del crudo registran descensos significativos tras los anuncios provenientes de la Casa Blanca sobre el futuro energético de Venezuela.
El Brent cayó un 0,9 % hasta los US$60,18 por barril y el WTI bajó un 1,2 % situándose en US$56,46 por barril.
La tendencia responde al anuncio del presidente Donald Trump sobre un acuerdo con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Según el mandatario, Caracas «entregará» entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo que permanecían bloqueados por sanciones.
Venezuela podrá exportar hasta US$2.000 millones en crudo doméstico directamente a Estados Unidos. El petróleo entregado será administrado por el Gobierno de EE. UU. y vendido a precios de mercado.
Trump ha convocado a reuniones inmediatas con gigantes como Chevron, Exxon Mobil y ConocoPhillips para evaluar inversiones que permitan rehabilitar la infraestructura petrolera venezolana, bajo la advertencia de una mayor intervención militar si no se otorga acceso total a las compañías estadounidenses.
Mercado laboral en EE. UU. y exportaciones en Colombia
En Estados Unidos, se espera que esta tarde el informe del procesador de nóminas ADP muestre la creación de 49.000 nuevos empleos en diciembre, revirtiendo la caída de noviembre. Este dato es vital para la Reserva Federal, que en 2025 ha priorizado el sostenimiento del empleo sobre el control de la inflación persistente.
Además, se prevé una ligera disminución en las vacantes en el informe Ofertas de Empleo (JOLTS), situándose en 7,61 millones, lo que señalaría un enfriamiento moderado de la demanda laboral.
También se publicará el indicador ISM de servicios. Dado que este sector representa más de dos tercios de la economía estadounidense, el dato ofrecerá una visión clara sobre la salud de la mayor economía del mundo al cierre del 2025.
Por su parte, en Colombia, el DANE revelará a las 10:00 a. m. las cifras de exportaciones de noviembre, un dato clave para medir el flujo de divisas hacia el país en el cierre del año anterior.
