Dólar en Colombia abre con leve alza en jornada Next Day; mercado en expectativa por dato del PIB de 2025

La divisa estadounidense inicia la semana con una apertura de $3.656, registrando una variación mínima frente al cierre del viernes pasado, que se ubicó en $3.654.
Al ser hoy el Día de los presidentes en Estados Unidos, los mercados de Wall Street permanecen cerrados, lo que traslada la operación local a la modalidad Next Day, caracterizada por un bajo volumen de negociación y mucha cautela entre los operadores.
Según el reporte de Credicorp Capital, el índice DXY (que mide el dólar frente a las principales monedas del mundo) se mantiene fuerte por encima de la barrera de los 97 puntos. En la región, el comportamiento es mixto: mientras el peso mexicano y el chileno ceden terreno, el real brasileño muestra fortaleza.
Técnicamente, el dólar en Colombia se encuentra en una tendencia lateral dentro de un rango amplio entre los $3.602 y los $3.721.
Los analistas de la firma destacan que la revaluación de la semana pasada (0,09 %) estuvo impulsada por el dato de inflación de enero (5,35 %), una cifra que «amarra» las manos del Banco de la República, obligándolo a considerar tasas de interés más altas por más tiempo para frenar el costo de vida.
Noticias del día: PIB y salario mínimo
El foco de los inversionistas está puesto hoy en dos frentes locales de alta importancia.
A las 10:00 de la mañana, el DANE revelará el dato de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el cuarto trimestre de 2025 y el consolidado de todo el año pasado. Tanto el Gobierno como los analistas esperan que la cifra se ubique alrededor del 3 %, confirmando una recuperación moderada impulsada por el consumo.
Además, tras la suspensión provisional del decreto que aumentó el mínimo en un 23,7 % por parte del Consejo de Estado, el Ministerio de Trabajo se reúne hoy con gremios y sindicatos. Se espera una rueda de prensa a las 11:00 de la mañana en conjunto con el MinHacienda donde se darán luces sobre el nuevo decreto transitorio.
Este ajuste es vital para las proyecciones de inflación y la futura política monetaria del país, según Credicorp Capital.
Petróleo en calma por festivo en Nueva York
Los precios del crudo operan con variaciones marginales debido a la falta de actividad en el mercado de Nueva York por el festivo federal.
El Brent (referencia Europa) cotiza en US$62,64 (-0,18 %) y el WTI referencia EE. UU.) en US$62,62 (-0,21 %).
La atención de los traders se desplaza hacia Ginebra, donde mañana martes se llevará a cabo una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Cualquier señal de acuerdo nuclear podría presionar los precios a la baja, mientras que un estancamiento mantendría la prima de riesgo geopolítico.
