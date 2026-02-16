Noticias económicas importantes Dólar hoy en Colombia, conozca la TRM Noticias de monedas Noticias del mercado financiero Noticias macroeconómicas

Dólar en Colombia abre con leve alza en jornada Next Day; mercado en expectativa por dato del PIB de 2025

Técnicamente, el dólar en Colombia se encuentra en una tendencia lateral dentro de un rango amplio entre los $3.602 y los $3.721.

Por: -
Dólar en Colombia
El índice DXY se mantiene fuerte por encima de la barrera de los 97 puntos. Foto: ©Rafael de Matos Carvalho a través de Canva.com

Compártelo en:

La divisa estadounidense inicia la semana con una apertura de $3.656, registrando una variación mínima frente al cierre del viernes pasado, que se ubicó en $3.654.

Al ser hoy el Día de los presidentes en Estados Unidos, los mercados de Wall Street permanecen cerrados, lo que traslada la operación local a la modalidad Next Day, caracterizada por un bajo volumen de negociación y mucha cautela entre los operadores.

Dólar en Colombia, febrero de 2026

Según el reporte de Credicorp Capital, el índice DXY (que mide el dólar frente a las principales monedas del mundo) se mantiene fuerte por encima de la barrera de los 97 puntos. En la región, el comportamiento es mixto: mientras el peso mexicano y el chileno ceden terreno, el real brasileño muestra fortaleza.

Técnicamente, el dólar en Colombia se encuentra en una tendencia lateral dentro de un rango amplio entre los $3.602 y los $3.721.

Los analistas de la firma destacan que la revaluación de la semana pasada (0,09 %) estuvo impulsada por el dato de inflación de enero (5,35 %), una cifra que «amarra» las manos del Banco de la República, obligándolo a considerar tasas de interés más altas por más tiempo para frenar el costo de vida.

Noticias del día: PIB y salario mínimo

El foco de los inversionistas está puesto hoy en dos frentes locales de alta importancia.

A las 10:00 de la mañana, el DANE revelará el dato de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el cuarto trimestre de 2025 y el consolidado de todo el año pasado. Tanto el Gobierno como los analistas esperan que la cifra se ubique alrededor del 3 %, confirmando una recuperación moderada impulsada por el consumo.

Además, tras la suspensión provisional del decreto que aumentó el mínimo en un 23,7 % por parte del Consejo de Estado, el Ministerio de Trabajo se reúne hoy con gremios y sindicatos. Se espera una rueda de prensa a las 11:00 de la mañana en conjunto con el MinHacienda donde se darán luces sobre el nuevo decreto transitorio.

Este ajuste es vital para las proyecciones de inflación y la futura política monetaria del país, según Credicorp Capital.

Petróleo en calma por festivo en Nueva York

Los precios del crudo operan con variaciones marginales debido a la falta de actividad en el mercado de Nueva York por el festivo federal.

El Brent (referencia Europa) cotiza en US$62,64 (-0,18 %) y el WTI referencia EE. UU.) en US$62,62 (-0,21 %).

La atención de los traders se desplaza hacia Ginebra, donde mañana martes se llevará a cabo una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Cualquier señal de acuerdo nuclear podría presionar los precios a la baja, mientras que un estancamiento mantendría la prima de riesgo geopolítico.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: apertura dólar en Colombia, Divisas, Dólar en Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar